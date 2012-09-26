希腊政府完成起草节支计划草案--官员

美联储官员称联储准备升息 前提是经济继续成长且有财政刺激（更新版）
路透纽约2月15日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周三表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一如预期那样为经济提供刺激，美国联邦储备委员会(美联储)准备在未来几个月上调利率。
路透雅典9月26日电---希腊官员周三表示,政府已完成总值120亿欧元的一系列节支草案的起草,旨在安抚国际贷款人.这标志着希腊向着结束冗长的协商又前进了一步.
政府官员称,希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)和财政部长在周二深夜的一次会议上就最新措施达成一致,现在需要寻求获得执政联盟领导人和三方国际贷款人的相关官员支持.
"政府已完成了115亿欧元的减支措施...所有细节均已确定,"一位高级政府官员对路透说.此官员拒绝就达成一致的内容透露任何细节.
联合政府中各党派领导人料於周四召开会议讨论此事.同三方国际贷款人的谈判,料在下周初检查人员返回希腊後重启.之前由於在公共领域改革计划上的紧张局面及争执,导致与三方国际贷款人的谈判中断.(完)
--编译 侯向明; 审校 高琦
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约2月15日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周三表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一如预期那样为经济提供刺激，美国联邦储备委员会(美联储)准备在未来几个月上调利率。
路透首尔2月16日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周四称，他将很快与美国财长对话，此前他对有关韩元估值偏低的媒体报导表达了关注。
路透东京2月16日 - 日本央行总裁黑田东彦称，金融机构的低利润率可能会埋下新金融危机的祸根，这是他对主要央行实施激进货币宽松举措的危害发出的最严厉警告。