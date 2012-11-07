希腊政府推动议会通过节约及劳动改革方案 力抗抗议浪潮

欧央行执委称特朗普的简单言论忽略了事情背后的复杂性
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。
* 政府推动国会通过节约及劳动改革方案
* 近10万希腊民众走上街头抗议
* 警察动用水枪,抗议民众投掷汽油弹
* 罢工进入第二天,造成严重混乱
路透雅典11月8日电---希腊政府周四稍早推动议会勉强通过一项节约方案,以求能取得重要援助以避免破产,尽管内部不和谐音四起,且议会大门外抗议场面火爆.
议员表决通过缩减支出、提高税赋、放宽对招聘及解雇员工的限制,而雅典市中心的宪法广场(Syntagma Square)有近10万希腊民众挥舞旗帜高喊"抗争到底!他们正在吸我们的血!"
尽管执政联盟中的民主左翼党(Democratic Left)弃权,但总理萨马拉斯(Antonis Samaras)所属的新民主党及其夥伴泛希腊社会主义运动(泛希社运)党在午夜时分通过了这份500多页的法案,在300个议会席次中至少拿下了151票.
议会尚未给出最後的投票统计结果.泛希社运党及新民主党分别开除了六名及一名议员党籍,因他们未投票支持这些高度争议的改革方案.
傍晚时分,少数抗议民众试图冲破防线进入议会.镇暴警察以催泪瓦斯和水枪等伺候,这是首次针对反节约示威行动用上水枪.
议会内部亦纷乱不休,议会员工发现他们的薪水会被调降时,曾一度离场,使得议事中断.
萨马拉斯在表决前向议员提出最後恳求时表示,"今日表决事关能否续留欧元区,还是会回到遭国际孤立、完全破产、重反旧币制时代."
这项法案涵盖了135亿欧元(172亿美元)节约计划中的多数措施,是2013年预算法案的先声,而政府预料将在周日推动2013年预算法案过关.(完)
--编译 张明钧;审校 张涛
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