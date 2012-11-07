希腊政府推动议会通过节约及劳动改革方案 力抗抗议浪潮

* 政府推动国会通过节约及劳动改革方案

* 近10万希腊民众走上街头抗议

* 警察动用水枪,抗议民众投掷汽油弹

* 罢工进入第二天,造成严重混乱

路透雅典11月8日电---希腊政府周四稍早推动议会勉强通过一项节约方案,以求能取得重要援助以避免破产,尽管内部不和谐音四起,且议会大门外抗议场面火爆.

议员表决通过缩减支出、提高税赋、放宽对招聘及解雇员工的限制,而雅典市中心的宪法广场(Syntagma Square)有近10万希腊民众挥舞旗帜高喊"抗争到底!他们正在吸我们的血!"

尽管执政联盟中的民主左翼党(Democratic Left)弃权,但总理萨马拉斯(Antonis Samaras)所属的新民主党及其夥伴泛希腊社会主义运动(泛希社运)党在午夜时分通过了这份500多页的法案,在300个议会席次中至少拿下了151票.

议会尚未给出最後的投票统计结果.泛希社运党及新民主党分别开除了六名及一名议员党籍,因他们未投票支持这些高度争议的改革方案.

傍晚时分,少数抗议民众试图冲破防线进入议会.镇暴警察以催泪瓦斯和水枪等伺候,这是首次针对反节约示威行动用上水枪.

议会内部亦纷乱不休,议会员工发现他们的薪水会被调降时,曾一度离场,使得议事中断.

萨马拉斯在表决前向议员提出最後恳求时表示,"今日表决事关能否续留欧元区,还是会回到遭国际孤立、完全破产、重反旧币制时代."

这项法案涵盖了135亿欧元(172亿美元)节约计划中的多数措施,是2013年预算法案的先声,而政府预料将在周日推动2013年预算法案过关.(完)

--编译 张明钧;审校 张涛

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