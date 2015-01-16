希腊储户因大选风险加大提款 尚无警报迹象

路透雅典1月15日 - 随着希腊政府倒台的风险加大，希腊人加紧从银行提款，不过该国的金融人士称，这些资金基本上还留在国内，目前还没有像2012年那样全面爆发资金外逃的迹象。

希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)在12月8日提前举行总统选举，但选举产生的不确定性使有关希腊退出欧元区的担忧复燃。这次选举最终没有成功，下次选举定于1月25日举行。

三位资深银行人士称，12月希腊家庭和企业提取的存款约为30亿欧元，存款较11月下降近2%，降幅为自2012年6月债务危机高峰以来最大。

“随着大选临近，储户开始担忧，并密切关注政治风向，”在希腊四大银行之一的一名银行人士表示。“但目前绝没有重演2012年危机的迹象。”

“还没有资金逃往国外的警报。虽然储户提款增加来缴税，但资金从家庭账户流入了政府账户，还在希腊的系统内，”一名希腊央行高官表示。

“我们没有经历2012年的综合征，储户从银行提出现金，藏在床垫下面或保险柜里，而且资金也没有转往国外，”一位要求匿名的希腊银行出纳表示。(完)

(编译 李春喜 审校 孙茉莉)

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