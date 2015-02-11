欧盟和希腊尚未就可能的协议达成一致

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透布鲁塞尔2月11日 - 希腊和欧元区财长就如何处理希腊财务问题仍然未有共识，希腊救助计划将在本月到期，消息人士透露出的周三欧元集团财长会议的最终结果并不一致。
两名官方消息人士向路透表示，尽管尚未有达成协议，但欧元区财长会议在草拟一份共同声明，将为希腊延长其目前救助计划开启大门。不过一希腊官员强调，不会延长不受希腊人欢迎的救助计划。
多位外交消息人士表示，关键问题可能是协议的措辞，让希腊新政府有机会向该国选民显示结束了正式救助协议，同时维持可避免出现金融混乱局面的一套计划。
一欧元集团消息人士称，声明草案内容包括希腊承诺继续实施经济放革并履行金融义务。其他参与会议的18名欧元区财长希望在周三稍后公布该份声明。(完)
(编译 利棣儿；审校 张荻)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)