综述：希腊同意与债权人协商退出国际纾困 双方互有妥协

路透布鲁塞尔2月12日 - 希腊周四同意与债权人协商有关退出在国内不受欢迎的国际纾困，此一政治妥协可望使其新政府免于资金匮乏；估计希腊最快下个月就会耗尽资金。

首度参加欧盟峰会的希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)与欧元集团主席迪塞尔布洛姆达成协议，希腊官员周五将与欧盟执委会、欧洲央行以及国际货币基金组织(IMF)会面。

“我们今日同意要求这些机构与希腊各主管机关，开始就当前计划与希腊政府的各项规划间的共同立场进行技术评估，”迪塞尔布洛姆在他的推特(Twitter)发文表示。他称如此一来将为欧元区财经首长下周一的重要会谈铺路。

齐普拉斯态度转变，为可能解决危机跨出了第一步，该危机引发希腊或被迫退出欧元区的风险，若希腊退出，恐引发更大的金融动荡。一名在雅典的希腊官员表示，这对于与债权人达成新财务协议而言是正面的一步。

而在这不到24小时之前，欧元区财长未能够就接下来的程序步骤声明达成协议，因雅典不希望声明中含有任何纾困或三大金主(欧盟、欧洲央行及IMF)相关字眼。

齐普拉斯上个月赢得大选，承诺废弃2,400亿欧元(2,730亿美元)的援助计划、终止与“三方国际贷款人”的合作、撤销使许多希腊人陷入贫困的撙节举措以及协商削减债务负担。

此前，欧洲央行管委会把希腊银行业的一项资金支持计划又延长一周，批准将希腊央行的紧急贷款援助(ELA)额度提高50亿欧元。管委会在电话会议中决定，2月18日评估该计划。把评估时间定在欧元区财长下周再度会晤之后，可以保持对希腊的严格控制。

欧洲央行上周停止在融资操作中接受希腊公债作为抵押品时，批准了针对银行业的这项临时性融资举措。

齐普拉斯抵达布鲁塞尔准备首度参加欧盟峰会时向记者称，“我非常相信，我们能够一起找到一个对双方都可行的解决方案，治愈撙节的创伤、消除欧盟人道主义危机并让欧洲重返增长和社会团结的道路。”

德国总理梅克尔表示，德国愿意接受折衷，而在下周一会议前，财长们有几天时间来考虑希腊的提议。希腊左翼人士戏称梅克尔为欧洲“撙节皇后”。

“欧洲一贯争取找到折衷办法，这也是欧洲成功的地方，”她在抵达布鲁塞尔时称。“德国愿意接受折中。不过，还应该指出的是，欧洲的信誉取决于我们遵守规则，以及可以相互依靠。”

这两位领导人在欧盟委员会首次进行了面对面会谈。据希腊官员透露，梅克尔微笑着祝贺齐普拉斯赢得大选，并称“我希望我们能够合作良好...”

希腊官员称，为期一天的欧盟峰会上双方没有举行非公开会议的计划。他们对希腊记者表示，齐普拉斯不同意与“三驾马车”沟通，但愿意与欧元集团工作小组洽商。

**遵守预算规定和改革承诺**

其他领导人表示，若希腊想继续获得援助，应遵守预算规定和前政府做出的经济改革承诺。

双方就希腊未来融资、财政和经济政策问题仍分歧严重。

财长瓦鲁法基斯之前提议，欧洲央行(ECB)持有的希腊债券，以及所欠欧元区各国政府的部分债务--530亿欧元的双边贷款，或者可以置换成与经济成长挂钩的债券，或者置换成永久债券(无到期日债券)。

欧洲央行管委会成员、德国央行总裁魏德曼称，官方贷款已然期限较长，利息较低，还有部分情况可以延期支付利率，因此调整债务安排短期内无助于希腊财政。

他说，希腊只有遵守当前协议，才会得到更多援助，并称放宽希腊的目标对于恢复投资者信心将会起到适得其反的效果。

欧洲央行执委普雷特称，欧洲央行将对希腊采行ELA规定。“获得紧急流动性援助的银行仍有偿债能力，这一点至关重要，”他对金融时报表示。

他的表态似乎暗示，在救助本月底到期前，若希腊无法与债权人达成协议，那么欧洲央行可能切断对该国维持运作的资金支持。

这将使希腊银行业者面临资本外逃和崩盘的风险，分析师称那可能从而导致希腊退出欧元区。

凸显希腊情况的危急，该国1月税收较预算目标短少了约10亿欧元，因希腊民众在1月25日大选前拖延缴税，期望新的左翼政府能够取消一项不受欢迎的地产税。

一位希腊官员淡化了若欧洲央行2月28日后切断资金供应，该国银行体系面临的威胁。

他说，“如果我们断定会有适当计划到位，或者接近达成协议，就不会出现流动性问题。”

欧元区、欧洲央行和IMF坚持为“过渡”融资设定严格的条件。爱尔兰、葡萄牙和西班牙等国政府在接受帮助时也接受了苛刻的条件，他们也不希望自己的选民看到齐普拉斯获得更优惠的协议。

欧盟官员淡化了希腊被迫退出欧元区的风险，齐普拉斯和大多数希腊人也不希望如此。那种情况恐将成为欧洲新的不稳定因素。

然而希腊问题的争议涉及困难的政治因素。

贝伦贝格银行分析师在报告中称，“雅典面临的真正风险似乎在于，齐普拉斯已经把希腊人的期望值抬得很高，以致于他很难放出退让的口风，并达成其他欧元区国家能够接受的协议。”(完)

(翻译 张明钧/许娜/李爽/张荻； 审校 孙茉莉/张涛/张若琪)

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