综述：希腊承诺“竭尽所能”达成协议 投资者乐见进展股市报以涨声

希腊总理齐普拉斯2月12日在布鲁塞尔与欧盟领导人会晤后举行记者会。 REUTERS/Francois Lenoir

路透布鲁塞尔2月13日 - 希腊政府承诺将“竭尽所能”与国际金主达成协议，这令投资者感到振奋。双方专家周五展开技术性磋商，为协议奠基。

许多人因担心金融失序，自希腊的银行提出存款。银行业消息人士表示，由于存款加速外流，因此在欧元区财长周一的关键谈判前，欧洲央行(ECB)周四为希腊银行业提供更多紧急融资额度。

在希腊新上任的总理齐普拉斯同意派助理坐下与来自欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)官员磋商后，希腊市场劲扬。

然而，荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆仍淡化周一谈判能迅速做出结论的机率。

“希腊人对希腊政府寄以厚望。”他并称。“但基于该国经济情况，可能性非常有限。因此还需要大幅调整，我不知道我们是否周一就能找出办法。”

齐普拉斯的一名发言人说，“我们将会竭尽所能，在周一达成协议。”齐普拉斯周四在布鲁塞尔峰会与欧盟领导人首次碰面时，接受了迪塞尔布洛姆就技术性磋商的提议。

周五在布鲁塞尔的磋商将持续到周一，旨在确定救助方案中哪些部份与齐普拉斯竞选承诺相符。欧盟领导人表示，希腊可自由提出其他管理预算和庞大债务的方法，但这些必须让债权方--多为欧盟其他国家--相信希腊偿还债务的前景。

欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西称，他对下周达成协议“乐观”，并警告称若未达成协议，许多人担心将给欧洲带来不可预见的混乱。

他说齐普拉斯“必须尊重承诺，同时我们也准备...看看可能有什么调度操作的余裕。”

然而希腊发言人Gabriel Sakellaridis坚称，该国仍反对实施强化撙节和削弱社会结构的改革。

希腊ATG股指.ATG受银行股提振，周五收涨逾5%。(完)

(编译 张若琪; 审校 于春红)

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