综述：希腊避免国内金融破败 总理宣布胜利

* 希腊总理称该国将摆脱撙节、纾困以及三大金主

* 爱尔兰称欧元区并未有任何退让

* 希腊原本得在下周面临财政瓦解--爱尔兰财长

* 银行面临严重资金流失，迫使雅典当局达成协议

* 部分希腊民众质疑政府达成协议的内容

路透雅典2月21日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周六在与欧盟达成有条件的金融援助协议之后宣布胜利，尽管他为了避免该国银行体系近期崩溃而做出了重大让步。

齐普拉斯主导的左派政府受到德国保守势力的箝制，他周五仍坚称最后一刻达成的协议取消了撙节的承诺，同时也可不用再见到许多希腊民众厌恶的三大金主--欧盟、欧洲央行及国际货币基金组织的检查人员。

“昨天我们采取了果断措施，摆脱节约、纾困及三大金主，”齐普拉斯在对希腊民众发表电视声明时表示。“我们赢得一场战役，而非这场战争。这些困难的问题、实质的难题...还横亘在我们眼前。”

在历经多次往往气氛不佳的协商之后，希腊取得欧元区融资展延四个月的时间，这可望使其避免破产、并避免退出欧元区，不过希腊得要在周一之前提出多项经济改革的承诺。

若没有达成协议，部分官员担心希腊长周末假期过后银行业重新营业时将陷入恐慌。不过雅典当局表示，与欧元区财经首长召开会议时所达成的协议，应该可以让希腊储户平静下来；希腊储户原本以为可能会实施资本管制，而这将成为退出欧元的前兆。

一名欧洲央行官员消息人士表示，不会对储户提取存款设限，此举目的在于打消希腊银行体系可能已经“败亡”(belly up)的预期心理；“败亡”一词是欧元区成员国爱尔兰的说法。

齐普拉斯及他所属政党左翼激进联盟党上个月上台执政，其竞选承诺为终止希腊与欧盟/IMF的纾困计画，且不再与三大金主合作；三大金主的官员先前监视希腊撙节及改革承诺的执行情形。

不过在德国主导的欧元集团成员的坚持下，雅典当局被迫接受一个有条件展延纾困的协议；希腊也仍得面对三大金主，只不过在布鲁塞尔的协议中三大金主(troika)被改名为“三大机构”(the three institutions) 。

希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)表示，他预期希腊的欧盟及IMF伙伴们间会接受改革承诺。“我们已经与伙伴们讨论过这点，”他在内阁简报后表示。“我相信改革清单将会获得批准。”

一名政府官员表示，承诺包括打击逃税及腐败等问题。

在柏林方面，一名总理默克尔的资深盟友认为，德国国会可望通过展延纾困协议。德国国会保守党派领导人考德(Volker Kauder)向德国周日世界报(Welt am Sonntag)表示，“希腊终于已经意识到，他们无法对于现实情况眼不见为净。”

**银行“败亡”**

爱尔兰则是说出了令人不安的事实，声称欧元区对希腊毫无退让，和齐普拉斯的夸夸而谈有很大出入；爱尔兰先前被迫依照自身的欧盟/IMF计画大幅削减预算。

“他们的政治问题在于这与其竞选时的立场相左。谈判桌上根本没有任何一点可以说是有所退让，”爱尔兰财政部长努南(Michael Noonan)表示。

努南向爱尔兰国家广播公司RTE表示，“他们如今有所妥协，妥协的幅度很大，”他也表明雅典当局根本毫无选择。“ 最大的威胁在于，希腊银行体系下周三就会败亡。”

齐普拉斯在国内广受支持，希腊民众认为其领导阶层终于可以硬起来，而不是卑躬屈膝地到布鲁塞尔要求协助，还得听令于柏林当局。不过齐普拉斯也面临来自国内的庞大压力，因欧洲央行提供当地银行业者的资金即将在下周中段达到上限。

一名资深的银行界人士向路透表示，周五流出希腊银行帐户的资金约10亿欧元，因储户担心协商将会失败，雅典当局可能得要中止储户提款，或准备发行本国货币。

除了上述流出金额外，自12月左翼激进联盟党(Syriza)可能在1月大选中胜出的态势明朗化后，估计希腊储户提领的金额已经达到200亿欧元。

爱尔兰已经退出纾困，同时也是欧洲成长最快的经济体之一，财长努南称希腊目前除了2010年以来总计2,400亿欧元的两批纾困外，如今正面临再次纾困。

努南称，周五的协商一直是“确保希腊下周不会瓦解的第一波讨论...一旦让他们在未来四个月进入安全区域，将还会有另一波的讨论，届时将会实质设及希腊的第三套计划协商。”

希腊财长瓦鲁法基斯安抚该国储户，称该国银行无瓦解之虞。“先前希腊民众接受到的讯息是，若我们当选，执政没有几天之后，提款机就会停摆，”他周五向记者表示。“对于今日的决议终结了这个疑虑，对于那些恐吓者更是如此。”

这个协议的确有可能降低希腊不包含偿债在内的基本预算盈余目标，并释出一些自由资金，可用于缓解齐普拉斯所谓的“人道危机”。雅典当局如今需在夏初展延援助到期前，与欧元区协商一个长期协议。

部分希腊人士对于政府已经达成的内容存疑。“我们已经历经了两个月的苦痛，把银行帐户提领一空，到头来才真正意识到我们仍旧是个债务殖民地，”现年54岁的电气工人Dimitris Kanakis向路透表示。“出钱的人才有决定权。”(完)

(编译 张明钧; 审校 张荻)

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