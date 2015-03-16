希腊总理誓言不会回到撙节措施的老路上

路透雅典3月16日 - 希腊总理齐普拉斯周一表示，希腊不能接受回到撙节的老路上。他还表示，深信能与国际合作伙伴达成协议，使希腊财政得以维持。

“(与欧盟/国际货币基金组织等债权人)达成可行折衷方案的关键，是承认之前的极度紧缩政策已经失败，不仅仅在希腊，在整个欧洲都已经失败，”齐普拉斯在专访中对Ethnos日报表示。

齐普拉斯称，过去五年的纾困措施导致希腊产生前所未见的衰退、创纪录的高失业率，以及人道主义危机。希腊或许能够在自己提出的改革计划基础上与合作伙伴找到共识，但谈判仍很艰难。

“无论谈判过程中遇到什么样的障碍，我们都不会回到撙节的老路上，”他说。

当问及如果伙伴国在希腊融资需求方面拒绝给予回旋空间，希腊政府是否有替代方案时，齐普拉斯说他预计这个问题在本周的欧盟峰会上会得到解决。欧盟峰会定于3月19和20日举行。

“我不认为我们需要采用替代方案，因为这个问题在峰会开始之前将在政治层面得到解决，如果有必要，将在峰会上解决，”他对该报表示。

希腊财长瓦鲁法基斯周五表示，政府准备延迟部分已经承诺的反撙节措施，希望藉此赢得欧盟的支持。这暗示该国可能做出妥协。

当问及是否有可能延迟实施竞选时做出的承诺时，齐普拉斯说“ 这个计划有四年期限，将会彻底贯彻。我们未来铺开工作的方式一定程度上取决于谈判的进程。”(完)

(编译 李春喜 审校 蔡美珍)

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