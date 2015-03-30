焦点：希腊与债权人继续谈判 其改革清单仍未成形

图为希腊一家一元店中出售的希腊国旗。 REUTERS/Kostas Tsironis

路透雅典/布鲁塞尔3月29日 - 希腊同债权人在周末继续有关改革计划的谈判，雅典方面语气乐观，但债权人则表示，另外还需数天时间才能完成改革清单的准备工作。

一位熟悉情况的人士上周告诉路透，如果不能从欧洲伙伴国那里得到资金，希腊政府到4月20日将无钱可用。

为继续获得融资，希腊承诺采取一系列改革措施，以增强经济竞争力和公共财政的可持续性。

这些改革计划先要经欧盟执委会、国际货币基金组织(IMF)以及欧洲央行审查，然后才会提交给欧元集团批准，从而为发放下一笔贷款铺路。

雅典方面表示，已经在周五提交了改革计划。这些举措的目的在于将2015年国家收入增加30亿欧元，但没有包括“会带来衰退的举措”，比如进一步降低薪资或养老金。

但债权人称，这份清单只是一堆想法的集合，还不能提交至欧元集团。

“希腊未能在周五提交改革清单，他们只是在周末表达了一些想法，周五至周日的讨论是为了帮助希腊为明天准备一份清单。”一位欧元区高级官员说。

“我们仍希望在周一收到改革清单，”该官员称。按照目前的形式，希腊的想法还不够具体，难以获得债权人的同意。

“照目前给出的东西来看，还缺乏细节，还需要更多技术性工作来给予充实，这样交出的东西才足够全面可信，能够提交给欧元集团。”另一位欧元区官员表示。

在被问到这项工作可能需要多长时间时，该官员说：“我猜可能还需要几天，如果提交不会成功的计划，对希腊也没好处。因此最好还是花些时间准备充分。”该官员说。

**时间不多了**

希腊在2月时同意延长其2,400亿欧元的国际纾困，但资金遭到冻结，直到敲定改革计划为止。

一位希腊官员表示，“讨论在良好的合作气氛下持续进行...我们同意必须起草合适的政策，该政策会将最低收入者的负担转移到最高收入者”。

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)对一家报纸称，一旦达成协议后，希腊的流性问题将会立即得到解决，而他会设法不和欧洲撕破脸。

欧盟执委会副主席东布洛夫斯基在德国世界报(Die Welt)周一刊出的专访中表示，欧盟预计该改革清单将在本周伊始列出。

他说，“显然我们需要有些进展。我们已浪费太多时间在解决技术性问题上。”

德国基督教社会联盟(CSU)议会团体领袖Gerda Hasselfeldt也对德国世界报表示，他敦促希腊提出明确的改革计划，而不是选举语言和模糊的财政承诺。”

“希腊政府最近几周已经扼杀了太多的信任。现在终于必须履行并兑现对欧洲伙伴国的承诺了，”Hasselfeldt并称。(完)

(编译 郑茵/秦德兴/戴素萍 审校 王丽鑫/郑茵/李爽)

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