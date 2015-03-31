焦点：希腊总理称希望达成“诚实的妥协” 但不会不惜代价

希腊总理齐普拉斯3月30日在希腊议会会议上讲话。 REUTERS/Alkis Konstantinidis

路透雅典3月30日 - 希腊总理齐普拉斯周一呼吁与贷款方达成“诚实的妥协”，但同时警告称希腊不会同意“无条件的”妥协。之前该国最大的债权人要求其采取进一步行动，以显示改革诚意。

由于手中资金即将告罄，雅典方面快要没有时间来说服欧元区贷款人以及国际货币基金组织(IMF)相信，希腊将实行改革，值得向其提供新援助。一位消息人士之前曾经说，到4月20日希腊政府可能就没钱可用了。

“的确，我们正在寻求与贷款方达成诚实的妥协，但别指望我们会无条件答应一切，”齐普拉斯在议会一个特别会议上谈及与贷款人的会谈时这样说。

对于谈判的进展情况他透露不多，但他表示有关方便补缴欠税的新法规出台，已经在一周内让政府收入1亿欧元。

齐普拉斯请求中右翼反对党支持他的行动。前总理萨马拉斯称，他所在的保守派将支持争取让贷款方开启金援的努力，但不能让希腊元气大伤。

“无论做什么，都要快做，”萨马拉斯说，指责齐普拉斯正面临“协商僵局和恐慌”。萨马拉斯在1月的大选中败给齐普拉斯。

之前希腊最大的债权人德国称，欧元区不会进一步援助希腊，除非拿到更详尽的改革清单，并把其中一些改革计划立法，这番言论让人更加怀疑希腊上周提交的计划。

德国总理默克尔称，希腊在决定实施哪些改革方面有一些灵活性，但总体改革情况必须让欧洲伙伴国感到满意。

“问题是：希腊能否以及是否会满足我们的预期？”她在访问赫尔辛基时表示。

“至于政府选择采取哪些举措可以有变通，但最终整体框架必须达到要求。”

**债务减免谈判**

布鲁塞尔一位高级官员周日称，清单只是“一些想法”而不是计划，但希腊没有表示是否愿意对该清单进行进一步的大幅修改。

一位布鲁塞尔方面的消息人士称，欧元区工作组的希腊和其他欧元区官员计划在4月1日1500GMT就改革措施展开讨论。

希腊财政部一位官员称，清单中将今年资产出售的筹资目标下调为15亿欧元(16亿美元)，还包括利用2月份归还给欧元区的救助资金建立一个坏账银行。

在计划出售的资产中，有希腊最大港口比雷埃夫斯港的股份，中国已经对该港口表现出兴趣。

清单中还估计，希腊今年可以通过众多手段筹集37亿欧元，包括审计银行向国外转账的情况、电视许可和在线博彩招标、增值税彩票计划、打击走私以及清理对国家的欠账。

希腊政府官员称，该计划的目标是今年基本预算盈余达到国内生产总值(GDP)的1.5%，经济增长1.4%，均低于初始目标。根据希腊与欧盟/国际货币基金组织(IMF)2,400亿欧元(2,600亿美元)纾困方案，这两项初始目标分别为3%和2.9%。

希腊周一提出债务减免问题，这是该国试图转变与债权人辩论主题的一个潜在信号。最近希腊很少提及债务减免，虽然这是齐普拉斯在竞选阶段的核心口号。

齐普拉斯表示，债权人已经同意6月开始举行债务减免谈判，届时纾困计划将到期。去年，希腊公共债务与GDP之比超过177%。

“解决方法是--要么实行债务减免，要么延期，或者将偿款与经济产出或出口增加相关联，或者降低利率，”副财长Dimitris Mardas对金融日报Naftemporiki表示。

尽管面临资金难题，但齐普拉斯政府仍广受希腊人支持。Macedonia大学为Skai电视台进行的民调显示，55.5%的希腊人认为齐普拉斯政府的谈判策略是正确的，27.5%觉得是错误的。

经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚周一在斯德哥尔摩对路透表示，债务减免不在讨论之内，他还排除了希腊退出欧元区的可能。(完)

(编译 郑茵/李爽/秦德兴/杜明霞；审校 张涛/徐文焰)

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