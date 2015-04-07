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路透中文国际短讯 | 2015年 4月 7日 星期二 14:31 BJT

希腊副财长称德国应赔偿希腊2787亿欧元二战损失

希腊副财长Dimitris Mardas周一称，德国应向希腊支付近2,790亿欧元（3,051.7亿美元），以赔偿纳粹德国对该国的占领Mardas在议会委员会上称，根据希腊国家总会计办公室的计算，德国欠希腊2,787亿欧元。占领贷款达103亿欧元。路透
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