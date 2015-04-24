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国际财经 | 2015年 4月 24日 星期五 14:16 BJT

希腊在与国际金主的谈判中做出让步

路透里加4月24日 - 希腊周五就国际金主要求的一些关键改革措施做出让步，以便在该国即将耗尽现金之时换取新的资金援助。

欧元区财长正在里加召开会议，评估希腊全面改革计划的进展。希腊财长瓦鲁法基斯当天发布博客称，希腊同意债权人提出的部分条件。

“目前与我们伙伴的歧见，并非无法弥合。”瓦鲁法基斯在博客中写道。

“我国政府亟盼将养老金系统合理化(如限制提早退休)，继续进行公共资产的部份私有化，解决妨碍信贷在经济中流通的不良贷款问题，创造一个完全独立的税赋委员会，并鼓励创业。”他说。

“还存有分歧的地方在于，我们对各种改革和宏观环境之间关系的理解。”他说。(完)

(编译 王兴亚/张若琪 审校 白云)

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