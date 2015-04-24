希腊在与国际金主的谈判中做出让步

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透里加4月24日 - 希腊周五就国际金主要求的一些关键改革措施做出让步，以便在该国即将耗尽现金之时换取新的资金援助。
欧元区财长正在里加召开会议，评估希腊全面改革计划的进展。希腊财长瓦鲁法基斯当天发布博客称，希腊同意债权人提出的部分条件。
“目前与我们伙伴的歧见，并非无法弥合。”瓦鲁法基斯在博客中写道。
“我国政府亟盼将养老金系统合理化(如限制提早退休)，继续进行公共资产的部份私有化，解决妨碍信贷在经济中流通的不良贷款问题，创造一个完全独立的税赋委员会，并鼓励创业。”他说。
“还存有分歧的地方在于，我们对各种改革和宏观环境之间关系的理解。”他说。(完)
(编译 王兴亚/张若琪 审校 白云)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。