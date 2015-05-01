综述：希腊与债权人进行关键谈判 释放让步信号

- * 布鲁塞尔小组会议讨论改革计划

* 希腊暗示在出售资产、养老金和增值税方面让步

* 政府不会放弃坚守“红线”

* 逾75%希腊人希望不计代价与债权人达成协议

路透雅典4月30日 - 希腊政府与债权人周四就改革换贷款进行坦诚谈判，希腊暗示将做出迄今为止的最大让步，但试图向左翼支持者保证，并未放弃反撙节的原则。

刚上台三个月的希腊齐普拉斯政府面临国内外沉重的压力，要其与欧洲和国际货币基金组织(IMF)债权人达成协议，以避免国家破产。新的民调显示，超过四分之三的希腊人认为雅典必须不计代价达成协议，以留在欧元区。

经过充实的的希腊谈判团队开始与代表欧元区、IMF和欧洲央行的布鲁塞尔小组谈判，讨论希腊将把哪些改革立法以迅速换取救援。

一希腊官员称，谈判预计持续至周日，齐普拉斯有意在必要时介入谈判以加速进展。欧元区一官员称，双方同意对会议进行新闻封锁，显示其严肃性。

希腊希望在下周前达成临时协议，盼藉此欧央行能及时放宽流动性限制，希腊需在5月12日向IMF偿还7.5亿欧元贷款。希腊此前曾表示可能难以偿还这笔贷款。

而在此之前，希腊还需在5月6日前向IMF偿付2亿欧元，但预期偿付这笔款项问题不大。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆称，欧洲为希腊债务危机各种结果准备了应对方案。

当问及是否有“B计划”来应对希腊可能的违约或者迫不得已退出欧元区时，他说道，欧元区为各种可能发生的事已经做好准备。

齐普拉斯此前以结束撙节和放弃不受欢迎的欧盟/IMF金援计划的竞选承诺而胜选，迄今他仍坚持不会就退休金，劳动力改革以及出售国有资产这一系列“红线”做出让步。

在希腊高级官员周三召开预备会议后，一位高层政府官员表示，希腊愿意出售该国两个最大港口的多数股权，并对增值税税率和一些养老金改革作出妥协，这是迄今最明显的信号，表明其准备作出让步以达成协议。

“希腊政府已做好准备，希望达成一份实实在在的协议，促使伙伴国解冻财政援助，并结束救助计划导致的经济窒息，”财长瓦鲁法基斯对Sto Kokkino广播电台表示。瓦鲁法基斯本周未参加救助协商，以缓和与债权人的关系。

但齐普拉斯办公室周四否认作出退让，意在安抚其所在的左翼激进联盟党(Syriza)中强硬派的情绪，同时还要在资金告磐之前试图让希腊债权人满意。

**危机蔓延疑虑有限**

这位希腊高层政府官员表示，雅典当局可能考虑对医药、食品和图书以外的所有商品和服务实行相同的增值税率，而且可能调整补充养老金支出，不过其坚持不会降至每月300欧元以下。

部分欧元区国家财长还提到所谓的养老金“第13个月”支付的问题。这些国家自己的养老金体系都没有那么慷慨，但一直参与欧盟/国际货币基金组织(IMF)的2,400亿欧元救助计划，向希腊提供贷款。

至于提高最低工资，这位官员表示，希腊政府将与OECD和国际劳工组织 (ILO)协商后再采取行动。齐普拉斯承诺提高最低工资，但遭到债权人的强烈反对。

希腊政府此次作出妥协的同时，正值有迹象显示，即便希腊违约或退出欧元区，对区内其他国家造成的影响，可能也远小于2012年希腊上次濒临违约所引发的动荡。

虽然两年期希腊公债收益率已因违约担忧而高见30%，但受益于欧洲央行购债计划，欧元区其他脆弱二线国家的公债收益率已降至纪录低位。

周四公布的数据显示，西班牙第一季经济增速为2007年以来最快，这是希腊危机蔓延风险有限的最新迹象。

另一个在去年退出纾困的欧元区弱国--葡萄牙已经把2015年的发债任务完成了近三分之二，因此即便公债收益率因希腊忧虑而上扬，给葡萄牙带来的冲击也有限。

不过，穆迪在报告中警告道，希腊退出欧元区可能产生长期后果。

“不应低估希腊退出欧元区的影响，”穆迪全球主权风险主管Alastair Wilson称，希腊退出的直接影响可能有限，但可能冲击信心并扰乱债券市场。(完)

(编译 王丽鑫/孙茉莉/李爽/许娜；审校 张荻/李婷仪/郑茵)

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