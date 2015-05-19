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国际财经 | 2015年 5月 19日 星期二 15:05 BJT

希腊劳工部长预计未来几天可与国际贷款人达成协议

路透雅典5月19日 - 希腊劳工部长斯科勒蒂斯(Panos Skourletis)周二表示，该国政府将很快与国际贷款人达成协议，有可能解冻下一笔纾困资金。

当Greek TV问及何时能达成以改革换资金的协议时，他回到说：“实际上就在未来几天。”

“有个最后期限，那就是6月5日，”他说，他指的是希腊下一次需偿还国际货币基金组织(IMF)贷款的时间。

“我们都知道若没有解决方案，假设到那时还没有结果的话，这攸关融资资金，事情将会很棘手，”他说。

希腊下月必须偿还IMF约15亿欧元。上周希腊把其在IMF帐户内的钱全部动支，偿还IMF约7.50亿欧元。(完)

(编译 郑茵/李婷仪 审校 李春喜)

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