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国际财经 | 2015年 6月 12日 星期五 14:08 BJT

希腊希望在6月18日欧元集团会议与欧盟/IMF达成协议--官员

路透雅典6月12日 - 希腊国务部长周五称，希腊希望在6月18日的欧元区财长会议上与国际债权人达成协议。

“我希望协议能很快达成，在6月18日欧元集团会议上就达成，”希腊国务部长Alekos Flabouraris对ERT电视台说。

国际货币基金组织(IMF)周四意外拉高姿态，宣布由于同希腊政府仍然存在重大分歧，其谈判代表团已经放下布鲁塞尔的磋商飞回华盛顿，这使停滞不前的希腊债务问题谈判陡生变数。

IMF采取意外举动的同时，欧盟要求希腊总理齐普拉斯不要拿国家的前途赌博，应作出关键性决定以避免灾难性的违约出现。(完)

(编译 白云/李婷仪 审校 王丽鑫)

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