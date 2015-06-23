如果解决希腊融资需求 政府可能同意延长纾困--发言人

路透雅典6月23日 - 希腊政府发言人塞克拉瑞迪斯周二表示，如果债权人充分解决该国的融资需求，希腊可能同意延长当前的救助计划。

他对Mega TV表示，如果债权人扩大“当前计划，使其还包含解决融资问题的因素，”政府可能会同意。

希腊周一提交了新的预算方案，受到欧元区成员国的欢迎，这使该国从悬崖边回撤一步。(完)

(编译 李春喜 审校 于春红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。