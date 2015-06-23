如果解决希腊融资需求 政府可能同意延长纾困--发言人

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透雅典6月23日 - 希腊政府发言人塞克拉瑞迪斯周二表示，如果债权人充分解决该国的融资需求，希腊可能同意延长当前的救助计划。
他对Mega TV表示，如果债权人扩大“当前计划，使其还包含解决融资问题的因素，”政府可能会同意。
希腊周一提交了新的预算方案，受到欧元区成员国的欢迎，这使该国从悬崖边回撤一步。(完)
(编译 李春喜 审校 于春红)
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路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。
路透加拿大卡尔加里1月22日 - 加拿大驻美国大使David MacNaughton周日称，特朗普政府在贸易方面的主要顾虑是美国对墨西哥和中国的贸易逆差，他还称：“我认为加拿大根本不是关注点。”