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国际财经 | 2015年 6月 25日 星期四 08:09 BJT

希腊与债权方结束谈判后仍持强硬立场--政府官员

路透布鲁塞尔6月25日 - 希腊政府一位官员在深夜谈判结束后表示，在以改革换取现金协议的磋商中，该国政府的立场依然强硬，与国际贷款方的谈判将在周四布鲁塞尔时间九点(0700GMT)继续进行。

该官员称，技术团队将提前三小时，在0400GMT开会。

为避免希腊债务违约而进行的协商在周三进展颇不顺利，欧元区成员国财长们指责希腊政府拒绝作出妥协，而错过下周的截止期限可能让希腊脱离欧元区。

“希腊政府仍然持强硬立场，”该官员说。(完)

(编译 郑茵 审校 于春红)

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