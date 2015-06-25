希腊与债权方结束谈判后仍持强硬立场--政府官员

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透布鲁塞尔6月25日 - 希腊政府一位官员在深夜谈判结束后表示，在以改革换取现金协议的磋商中，该国政府的立场依然强硬，与国际贷款方的谈判将在周四布鲁塞尔时间九点(0700GMT)继续进行。
该官员称，技术团队将提前三小时，在0400GMT开会。
为避免希腊债务违约而进行的协商在周三进展颇不顺利，欧元区成员国财长们指责希腊政府拒绝作出妥协，而错过下周的截止期限可能让希腊脱离欧元区。
“希腊政府仍然持强硬立场，”该官员说。(完)
(编译 郑茵 审校 于春红)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。