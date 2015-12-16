希腊议会通过包含改革举措的议案 以解冻10亿欧元纾困资金

路透雅典12月15日 - 希腊议会周二批准一项包含国际债权人要求的改革举措的议案，以获得10亿欧元(11亿美元)纾困资金用于偿还政府欠款。

为了符合取得资金的要求，希腊左翼政党主导的政府同意制定公共部门薪资调整计划，并开放一个银行业处理企业不良贷款的市场。

该议案还包含改善欧盟结构性基金的资金使用，以及促进医疗保健改革。

一名欧元区官员称，代表债权人的欧元区机构和国际货币基金组织(IMF)料将在周三公布一份合规报告。

在总计300个议席的国会，希腊总理齐普拉斯所在的左翼激进联盟党(Syriza)与右翼民族主义政党独立希腊人党共计有153席，而他们均投票支持了这项议案。

政府还在奋力不让对小型企业和消费者的贷款落入“秃鹰基金”之手，不过已推迟这部分的改革，承诺会在2月15日前予以规范。

政府并称，将建议立法规定如何将该国的电网运营商ADMIE自国营电力公共事业公司PPC(DEHr.AT)剥离出来，及拟定新私有化基金的架构，但没有给出日期。

希腊还将向债权人提交严格的退休金改革草案。对左派领导的执政联盟来说，这是未来几个月最大的政治阻碍。

经过五年的撙节后，政府计划提高社保缴存额，取代再次削减主要退休金的作法。但债权人认为不妥，称这可能会进一步损及就业。

改革必须在第一次纾困评估前于1月采行。齐普拉斯则希望该评估能迅速做出结论，为债务减免谈判舖路，而他急需用债务减免来说服希腊人牺牲是值得的。(完)