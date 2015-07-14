综述：与债权人达成协议后 希腊总理齐普拉斯要面对国内的反对声浪

路透布鲁塞尔/雅典7月13日 - 希腊左翼派政府总理齐普拉斯周二面临与所在党内部反对势力的摊牌，后者对于他向德国妥协感到怒不可遏。德国要求希腊进行全面紧缩政策，对于撙节力度的要求堪称欧元区成立以来最为彻底。

希腊同意将很大一部分主权交由外部监管，以此换取对方同意谈判860亿欧元的援助。就在这一协议达成数小时后，已经有人开始怀疑齐普拉斯能否维系政府免于倒台。

在紧急峰会上，以德国为首的国际贷款人经过彻夜谈判，迫使齐普拉斯同意放弃结束财政紧缩的承诺。

相反，他必须推动立法批准削减养老金、提高增值税、限制集体劳资协议并落实半自动化的支出限制措施。此外，他必须拿出500亿欧元的公共部门资产，在一个外国贷款机构的监督下进行出售，并且最晚周三就要让这些计划在议会获得通过。

齐普拉斯表示，他“进行了一番艰苦的战斗，”“避免了财政勒杀计划”。

但若想在周三的最后期限前获得议会通过，他将得依靠亲欧的反对党支持，这会给其政府的未来带来问题，并带来提前选举的可能性。

执政党左翼激进联盟党(Syriza)及其联合执政党--右翼独立希腊人党内部的反对人士表示，他们不会违背当初竞选时的承诺。

“我们不能同意，”独立希腊人党领袖卡门诺斯在与齐普拉斯会谈后对记者表示。“议会民主制有其规则，我们坚持这些规定。”

左翼激进联盟党议会团体周二上午将召开会议，届时能源部长拉法赞尼斯和劳动部副部长Dimistris Stratoulis可能因反对撙节而遭撤职。

齐普拉斯可能还要过议会议长Zoe Constantinopoulou这一关。ZoeConstantinopoulou是一名强硬的左翼人士，也因抗拒纾困而反对齐普拉斯，可能产生重大的程序阻碍。

**附条件的协议**

如果就希腊第三轮纾困的峰会以失败告终，那么希腊就将陷入经济深渊，银行濒临破产边缘，希腊恐还会发行平行货币并退出欧元区。

现在希腊赢得了附带条件的协议，若欧洲伙伴国认为其符合了条件，那么未来三年希腊将有可能获得860亿欧元的金援。

“这个协议来的真是不容易，但总算是达成了。没有发生希腊退出欧元区的情形，”欧盟执委会主席贾克在经过17个小时的艰苦谈判后在记者会上如是说道。

他淡化了有关齐普拉斯脸上无光的看法，即使峰会声明一再重申，希腊现在必须通过援助监督将大部分公共政策与先前救援协议的要求保持一致。

“双方都做出了妥协，没有赢家也没有输家，”贾克说道。“我并不认为这使得希腊人颜面扫地，其他欧洲伙伴国也没有丢了面子。这就是一个典型的欧洲式协议。”

欧元区财长要求官员们为希腊过渡融资安排预备几个选项，预计将于周三作出决定。

希腊必须迅速立法通过改革加值税、退休金、削减预算、破产法，以及一项可能让大型存款户承担亏损的欧盟银行法规。

德国总理默克尔表示，一旦希腊议会通过整体方案并通过立法，她就可信心十足地建议德国下议院批准展开贷款的协商。

德国下议院预订于周五就希腊金援案进行投票表决。

**国有资产**

德国主导要求扣押价值500亿欧元希腊国有资产，其中包括资本重组后的银行在内，将这些资产交付政府无法管辖的信托基金，且出售所得将主要用于偿还债务；而齐普拉斯对此要求也作了让步。为了对希腊释出善意，默克尔表示，约莫125亿欧元收益将用于投资希腊。

齐普拉斯不再反对让国际货币基金组织(IMF)全面参与新的救助计划，梅克尔称这点对赢得德国议会支持来说至关重要。

但希腊劳工部长斯科勒蒂斯(Panos Skourletis)表示，协议条款不可行，将导致今年举行新的选举；这凸显出齐普拉斯在说服Syriza接受该协议方面将有多难。

各国领导人决定，包括缩减支出、加税及养老金改革在内的六项措施必须在周三午夜之前制定立法；而在展开协商前，希腊议会须批准整套方案。

德国放弃让希腊“暂退”欧元区的提议，这几乎是德国在对齐普拉斯施加严苛条件后所作的唯一让步；许多人表示，德国这项提议类似于，希腊在无法达到条件的情况下将被迫退出欧元区。

欧元区财长肩负为希腊找寻紧急过渡融资来源的重责大任，以免希腊下周一陷入违约无法偿付欧洲央行一大笔款项。

希腊在7月20日前需取得70亿欧元资金，以赎回欧洲央行所持有的债券；在8月中旬前需120亿欧元，以偿还欧洲央行另一笔款项。

一名银行消息人士表示，欧洲央行周一维持对希腊银行业的紧急融通上限不变。(完)

(编译 郑茵/李爽/孙茉莉/龚芳; 审校 李婷仪/许娜/张若琪)

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