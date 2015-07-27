焦点：希腊执政党强硬派被曝准备恢复德拉克马 反对党要求解释

2015年6月30日在波黑拍到的欧元硬币与希腊德拉克马旧币100纸钞。 REUTERS/Dado Ruvic

* 反对党派要求政府就有关Syriza强硬派秘密计划的报导作出解释

* 少数人计划秘密复制网络税号，为德拉克马的回归做准备

* 拉法赞尼斯称，有关他希望央行总裁被逮捕的报导是“撒谎”

路透雅典7月26日 - 周日几篇报导称，希腊左翼政府部分人士企图动用央行储备并秘密获取纳税人账户，为恢复使用德拉克马作准备。这凸显出执政的左翼激进联盟党(Syriza)内部意见混乱。

据称上述计划由希腊前能源部长拉法赞尼斯(Panagiotis Lafazanis)和前财长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)提出，二人均于本月稍早被解职。目前还不清楚政府会在多大程度上认真考虑这些计划，不过已经有反对党派揪住这些报导不放，要求政府解释。

这些报导在周末出炉，此时外界正在纷纷猜测Syriza内部强硬派会拿出何种方案，以替代严苛的救助条款。希腊总理齐普拉斯此前勉强接受了这些救助条款，以使希腊能够继续留在欧元区。

Syriza党内149名议员中约有四分之一反对通过全面的紧缩措施来换取最多860亿欧元的新贷款，齐普拉斯想要维持党内团结已经力不从心。

拉法赞尼斯在接受RealNews日报周日版专访时称，他曾敦促政府动用希腊央行储备，不顾欧洲央行(ECB)的要求。

Syriza党强硬派领导人拉法赞尼斯主张恢复德拉克马，称这能在希腊被迫离开欧元区时，支付养老金和公共部门工资。

“这主要是为了希腊经济和希腊人民生存问题，而这也是宪法规定所有政府最重要的责任，”他称。

不过他否认金融时报的一篇报导。该报导称，如果希腊央行总裁史托纳拉斯反对动用央行储备，拉法赞尼斯主张逮捕他。

Kathimerini日报的报导援引瓦鲁法基斯称，Syriza一小部分人计划秘密复制在线税码。报导称“B计划”是若银行系统关闭，让政府推出一项平行支付系统。

据报导，瓦鲁法基斯称希腊人登录在线税务账户的密码或被秘密复制，用以生成新的PIN码，供纳税人与政府往来时使用。

报导称该项计划在齐普拉斯1月当选之前就已存在。报导引述瓦鲁法基斯的话称，根据计划，平行系统交易将以欧元计价，但可隔夜就转换成德拉克马。

瓦鲁法基斯驳斥了这项报导。他在推特上写道，“所以我要去‘绑架’希腊民众的税籍档案号码吗？那些诽谤我的人想像力真是太强了。”

**影子系统**

中右翼政党新民主党、以及中间派的To Potami党、泛希腊社会运动党(Socialist Pasok)都要求政府对报导内容做出回应。这些政党在本月国会表决纾困案时，都站在了齐拉普斯这边。

Kathimerini报导称，“三大债权人”以及“国际债权人集团”的检查人员掌控着进入希腊税务电脑系统的管道，因此政府很难进入。

所以，瓦鲁法基斯和一位负责讯息系统的官员就计划从网上账户复制纳税人的税号，并设立一个影子系统。但根据报导，瓦鲁法基斯说这项计划从未获得齐普拉斯的批准。

副财长Dimitris Mardas否认政府曾讨论过让希腊退出欧元区的计划。他对Skai电视台表示：“我已一再重申，政府政策层级从未有过此类讨论。”(完)

(编译 徐文焰/王丽鑫/李婷仪 审校 张涛/李春喜/许娜)

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