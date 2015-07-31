希腊总理齐普拉斯出击 要与党内反救助派摊牌

路透雅典7月30日 - 希腊总理齐普拉斯周四向其所在左翼激进联盟党(Syriza)中的强硬左派成员发起挑战，提出党内立即投票，表决是否支持这些人对新救助谈判的反对意见。他希望借此确认他在执政党中的控制权。

在极左翼联盟中央委员会会议中，齐普拉斯扞卫了他接受严苛救助条款的决定，称这是能够争取到的对希腊最好的协议。

本月稍早达成最后一刻协议后，希腊暂时避免了离开欧元区的命运，但是该协议导致齐普拉斯失去了党内四分之一成员的支持，这些成员指责该党违背了反撙节的初衷。

齐普拉斯为此发出挑衅，称他倾向于由极左翼联盟在9月召开一次紧急大会，对策略问题从长计议。如果成员希望尽早挑战他的执掌，那么中央委员会应该下令党内成员在三天之内进行投票表决。

若不能平息极左派的反对，希腊可能再陷动荡，而且可能扰乱与欧洲央行(ECB)、国际货币基金组织(IMF)和欧元区救援基金就860亿欧元新贷款计划的商谈。

金融时报报导称，IMF员工建议执行委员会目前不应参与第三轮救助，因希腊履行承诺的记录不佳，且债务水平难以持续。这也可能妨碍谈判进行。

金融时报援引IMF执行委员会周三会议的保密纪要报导称，只有希腊实施改革的记录改善，欧元区伙伴国同意进行大规模债务重组，IMF才会考虑在后期参与该计划。

一名IMF官员称，只有希腊与欧洲各国政府达成协议，确保其能偿还贷款，才会批准向希腊的新贷款，“不指望”未来几周的谈判能达到符合IMF放贷要求的结果。

希腊财政部长察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)周五将首次与国际债权人高级代表会谈，其中包括IMF代表。

德国坚持未来救助计划需有IMF参与。(完)

(编译 刘秀红/王丽鑫；审校 张涛/李爽)

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