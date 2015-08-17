希腊执政党内部对援助协议分歧严重 齐普拉斯可能寻求信任投票

路透雅典8月17日 - 希腊几位部长级高层人士周一表示，由于此前执政的左翼激进联盟党(Syriza)议员对该国新通过的援助协议表示反对，政府可能寻求信任投票。

能源部长斯科勒蒂斯(Panos Skourletis)认为这样一场议会投票的结果是“不言自明的”，上周五有将近三分之一的Syriza代表对这项协议投弃权票或反对票。

Syriza党内左派人士几乎没有回归团结的迹象，斯科勒蒂斯也认为，如果齐普拉斯总理在信任投票中失败，希腊可能提前大选。齐普拉斯为让援助协议在议会获得通过，不得不依靠反对派的支持；另一位部长表示，选举将是实现政治稳定的途径。

希腊政治动荡产生不确定性，令人怀疑该国政府在没有议会多数支持的情况下，将如何实施救助协议。协议要求该国进行深入的经济改革和严格的紧缩政策。

强硬左派在信任投票中放低姿态并团结一致支持齐普拉斯的可能性看来微乎其微。

希腊旧有政党身陷贪腐丑闻，然齐普拉斯并未涉及丑闻，且仍受到民众的欢迎，尽管自从6月底实施资本管制以来便没有发布任何民调数据。

斯科勒蒂斯表示，如果齐普拉斯选择提前大选，该政党的目标是取得绝对多数。

“我认为这样的目标是可以达到的，”他并淡化了选后与新民主党、泛希腊社会主义运动(泛希社运)或Potami党合作的可能性。(完)

(编译 郑茵/戴素萍 审校 龚芳/张荻)

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