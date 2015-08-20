希腊总理齐普拉斯辞职 意在提前选举巩固对纾困计划的支持

路透雅典8月20日 - 希腊总理齐普拉斯周四辞职，希望借助提前选举强化其对权力的掌握。在担任总理的七个月中，齐普拉斯与债权人针锋相对，以期得到更好的救助条件，但最终不得不妥协。

齐普拉斯向希腊总统帕夫洛普洛斯(Prokopis Pavlopoulos)提交了辞呈，并要求尽早举行选举。

政府官员表示，计划在9月20日举行选举，齐普拉斯希望在左翼激进联盟党(Syriza)内部排除异己，同时巩固民众对他参与协商的救助计划的支持。

他的决定令希腊的政治不确定性加深。根据860亿欧元的救助计划，希腊定于8月20日开始获得纾困金。

不过提前选举应可在最新救助计划中最严厉的部分(包括进一步削减退休金、提高增值税和对收入征收“团结”税)开始带来痛楚之前，令齐普拉斯还能借助其在选民中的支持度。这或许能让他以更加强势的姿态重掌权力，让党内反对救助的强硬派不再扯后腿。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆称，他希望齐普拉斯的辞职不会拖延或干扰救助协议的实施。

“希腊信守对欧元区的承诺非常重要，”他在发给路透的一份声明中称。

希腊复杂的宪法体系对于在间隔不到12个月再次举行选举有着特别规定，在这种情况下，总统应当首先给每个主要反对党派三天时间尝试组建政府。

保守派领导人梅伊马拉基斯(Vangelis Meimarakis)表示，他愿意试一试；不过当前议会的势力分布情况预示，他领导的新民主党成功组建起执政联盟的希望渺茫。

不过齐普拉斯以勇敢面对外国债权人的形象，在其支持者当中仍相当受欢迎；再加上反对党派间尚存在分歧，外界普遍认为齐普拉斯将重新掌权。(完)

(编译 徐文焰；审校 张荻/龚芳)

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