希腊反救助左派人物拉法赞尼斯获授权组建政府 但坦言不会成功

路透雅典8月24日 - 希腊反对达成新救助计划的左翼激进人物拉法赞尼斯周一获得总统授权，尝试组建新政府；不过他很快承认不会成功。这预示着希腊将提前选举。

拉法赞尼斯上周五刚刚成立的反救助新党Popular Unity有三天时间组建执政联盟。在此之前，主要保守派反对党的组阁尝试以失败告终。

上周提出辞职的希腊总理齐普拉斯指责反对派故意拖延大选时间；他认为大选对确保希腊政治稳定至关重要。

拉法赞尼斯称，他会充分利用这三天时间。他与另外24名议员上周脱离左翼激进联盟党(Syriza)并组建新党，与齐普拉斯正式决裂。

不过他表示，他只是在不可避免的提前选举之前，表达其反对欧元区和国际货币基金组织(IMF)在过去五年中强加给希腊、以换取救助的严苛经济政策。

“我们并不幻想在目前这个议会中能诞生一个反对救助的政府，”拉法赞尼斯告诉记者，“我们将运用组阁权来表明，符合希腊人民利益的唯一道路是成立一个新的反对救助的议会和政府。”

希望下月进行大选的齐普拉斯周一又失去了一位盟友。左翼激进联盟党中央委员会秘书长Tasos Koronakis辞去了职务。Koronakis不是议员，他看上去并不赞同齐普拉斯的领导方式，同时也不太可能加入脱党派。

不过Koronakis的辞职说明，齐普拉斯在团结左翼激进联盟党方面存在问题，该党在分裂之前占有议会300个席位中的149席。

分析师认为，齐普拉斯有可能会赢得选举，但不会赢得议会多数。然而齐普拉斯并不愿意选举后与传统主流党派合作，例如保守的新民主党(New Democracy)。根据齐普拉斯办公室的声明，齐普拉斯告诉党内高官，他不可能与老派政治势力合作。

如果拉法赞尼斯在三天内无法组阁，希腊总统帕夫洛普洛斯(Prokopis Pavlopoulos)则会任命看守总理并宣布30天内进行选举。(完)

(编译 徐文焰/孙国玉；审校 张荻)

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