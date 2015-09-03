路透专访：希腊国有资产私有化今年筹资目标恐难达成--相关机构主管

路透雅典9月2日 - 希腊国有资产私有化机构主管周三表示，由于一项12亿欧元的机场交易延宕，今年将无法达成收入目标。这对该国致力实现新纾困方案条件的努力是个挫折。

为获得国际债权人860亿欧元(970亿美元)纾困贷款所承诺的条件，希腊致力今年通过国有资产私有化筹措14亿欧元资金。

希腊以往达成这类目标的记录不良。其国有资产私有化机构主管Stergios Pitsiorlas表示，2015年的目标目前看来也“实现不了”。

“另一方面，我认为要达成2016年目标还比较可行。”他在接受路透专访时称。

希腊计划明年透过资产出售筹集37亿欧元，2017年筹资13亿欧元。

希腊政府在去年底选择德国的Fraport(FRAG.DE)及其在希腊的合作伙伴--能源公司Copelouzos，作为运营14家旅游景点机场的优先竞标方。这是自2009年债务危机爆发以来，希腊政府规模最大的私有化行动。

但在左翼激进联盟党(Syriza)领导的政府于今年1月上台后不久，上述协议以及包括出售比雷埃夫斯港(OLPr.AT)和塞萨洛尼基港(OLTr.AT) 67%股权的其他交易即陷入停顿。

Pitsiorlas说，虽然现在私有化行动重新进入正轨，但希腊可能无法及时完成机场运营权的出售，以便在12月底前拿到12亿欧元的交易款。

“在2015年底之前，HRADF将实施一期计划中的重要部分，不过14亿欧元(的收入目标)难以实现，”Pitsiorlas表示。(完)

(编译 张若琪/徐文焰；审校 李爽/白云)

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