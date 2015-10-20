国际金主将评估希腊经济改革情况 工会呼吁举行全国罢工

路透雅典10月19日 - 希腊的国际金主本周将对该国的经济改革展开评估；此时债务缠身的希腊正准备经受进一步经济紧缩的痛楚，该国最大的工会则呼吁在11月12日全国罢工。

希腊议会上周批准了一项针对养老金和税收体系的改革议案，这是国际贷款方提供最多860亿欧元援助款的一个条件。该国退休年龄将提高至67岁，而且对提前退休的处罚力度和避税行为的罚款都有所提高。

欧盟执委会和希腊官员表示，国际贷款机构代表团团长将于周三至周五访问雅典，并与当局展开会谈。

通过首批税收改革议案后，希腊政府现在必须准备新的改革举措以提高农业税，而该行业在政府的游说力度非常强。再往后就应该进一步改革养老金体系，以确保该体系可延续至2050年，届时可能再次削减养老金。

希腊民间行业联合工会GSEE呼吁在11月12日举行24小时罢工，以抗议国际贷款机构在第三次救助方案中要求的改革举措。

这将成为希腊左翼政府1月上台以来GSEE举行的首次罢工。

农民们表示将会采取行动。2016年年底之前，针对农民的利润所得税税率将从当前的13%逐步提升，最高达26%。

希腊农业合作联合会PASEGES在新闻稿中表示，将动员各地成员，12月份就更大范围的行动进行进一步商讨。

欧盟执委会一发言人称，此番检查的重点是评估希腊议会通过的经济改革方案以及第一次评估的展望。

由于希腊9月20日议会选举的影响，原本应于10月中启动的正式评估被推后。评估何时启动不得而知。

希腊希望在年底前完成以上评估并对银行实施资本重组，继而启动缓解债务压力的谈判。自去年12月至今年7月从希腊银行出逃的资本约有400亿欧元，再加上大规模的不良贷款，希腊的银行基本上已被掏空。(完)