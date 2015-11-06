希腊批准改革议案 以期获得救助资金

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透雅典11月6日 - 希腊议会周五早间批准了一项议案，其中包括其国际债权人提出的改革措施；三天后的欧元区财长会议将决定希腊能否获得新的救助资金。
希腊需要批准一系列改革立法才能通过新救助案的首次评估，此次救助协议是今年稍早签署的，价值最多为860亿欧元。希腊还必须在年底之前革新其银行体系，以启动希腊亟需的债务减免谈判；总理齐普拉斯已将此事列为第一要务。
希腊议会总共300个议席，多数议员投票支持了一项议案，该议案在养老金计算方面对此前立法做出了改进，迫使希腊遵守欧盟能源效率规则，并为出售希腊最大港口和取消农民税收宽免扫除了障碍。
这项议案的通过十分关键，但此次希腊救助评估仍面临若干问题。通过此次评估后可释放20亿欧元救助金，这是最初260亿欧元拨款中的一部分。欧元区财长会议(即欧元集团会议)将于下周一召开，届时将对希腊迄今遵守协议的情况进行评估。(完)
(编译 王颖；审校 孙茉莉)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。