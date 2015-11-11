希腊总理要求周末前完成同贷款人谈判 以获得援助金

路透雅典11月10日 - 希腊总理齐普拉斯周二要求内阁在本周末前完成同国际贷款人的谈判，以获得新一笔援助资金的拨付。不良贷款的问题未得到解决，影响了希腊援助资金的拨付。

齐普拉斯对内阁表示，现在的“当务之急”是在本周完成协商，以便取得20亿欧元援助拨款。另有100亿欧元的拨付要等到希腊四大系统重要性银行的资本重组完成。

目前谈判步履维艰，抵押贷款借款人在还款违约情况下应得到多大程度的保护，双方对此争执不下。希腊政府坚持认为，这一问题的解决不应导致数以千计的希腊人面临失去住房的风险。(完)