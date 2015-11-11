希腊总理要求周末前完成同贷款人谈判 以获得援助金

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透雅典11月10日 - 希腊总理齐普拉斯周二要求内阁在本周末前完成同国际贷款人的谈判，以获得新一笔援助资金的拨付。不良贷款的问题未得到解决，影响了希腊援助资金的拨付。
齐普拉斯对内阁表示，现在的“当务之急”是在本周完成协商，以便取得20亿欧元援助拨款。另有100亿欧元的拨付要等到希腊四大系统重要性银行的资本重组完成。
目前谈判步履维艰，抵押贷款借款人在还款违约情况下应得到多大程度的保护，双方对此争执不下。希腊政府坚持认为，这一问题的解决不应导致数以千计的希腊人面临失去住房的风险。(完)
(编译 郑茵 审校 许娜)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。