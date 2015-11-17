希腊与债权人达成改革协议 救助款有望发放--财长

路透雅典11月17日 - 希腊财政部长察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)表示，希腊与债权人周二早间就金融改革达成一致，化解了导致希腊新救助资金迟迟不能发放的一大障碍。

希腊与债权人今年稍早签署了规模高达860亿欧元的新一轮救助，但部分首批救助款未发放，因双方在房屋止赎和欠税处理规定上存在分歧。

“双方在各节点上都达成了一致...不管要求如何，”察卡洛托斯向记者表示，此前察卡洛托斯与欧洲相关代表以及国际货币基金组织(IMF)就救助款发放问题进行会面。

察卡洛托斯称，达成协议意味着希腊议会现在可以将一系列改革立定为法律，欧元工作小组(Euro Working Group)将于周五批准双方的协议。

他表示，如此一来，20亿欧元(21.5亿美元)的救助款、以及帮助希腊四大银行重组的约100亿欧元将会发放。

希腊周一晚间在房屋止赎改革问题上与国际债权人初步达成一致，打破了围绕希腊救助问题的僵局。(完)