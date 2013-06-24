更新版-希腊政治：民主左翼党不满政府关闭国家电视台，宣布退出执政联盟

标题新闻：意大利统计局称，第四季预算赤字相当于国内生产总值(GDP)的2.3%，和上年同期相同
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**欧盟和IMF密切关注事态**
“政府的新状态不可能维持很久。讨价还价将会开始，更多危机将会来临，他们无法推行改革，”政治分析师John Loulis表示。
但上述三党的官员全部排除了现在提前选举的可能性，因为这么做可能破坏紧急救助计划。
“这个国家不需要选举，”民主左翼党领袖Fotis Kouvelis在一份声明中称，他还表示该党将继续奉行改革政策。
民主左翼党退出执政联盟的决定在党内并没有达成一致。四位党籍官员甚至称此为“自杀”行为。他们在声明中称，“这是无意义之举。”
希腊的国际借款机构周四表示，欧盟和IMF正在希腊进行的审查必须在7月按期完成，以免出现资金问题。否则可能需要新的节约措施来弥补资金缺口。(完)
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路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
路透米兰/布鲁塞尔4月3日 - 意大利银行业者Veneto Banca周一公布严重亏损，而且客户存款下降，凸显其所处的困境，该银行正寻求欧盟批准其与另一银行Popolare di Vicenza要求的国家救助。