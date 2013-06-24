更新版-希腊政治：民主左翼党不满政府关闭国家电视台，宣布退出执政联盟

**欧盟和IMF密切关注事态**

“政府的新状态不可能维持很久。讨价还价将会开始，更多危机将会来临，他们无法推行改革，”政治分析师John Loulis表示。

但上述三党的官员全部排除了现在提前选举的可能性，因为这么做可能破坏紧急救助计划。

“这个国家不需要选举，”民主左翼党领袖Fotis Kouvelis在一份声明中称，他还表示该党将继续奉行改革政策。

民主左翼党退出执政联盟的决定在党内并没有达成一致。四位党籍官员甚至称此为“自杀”行为。他们在声明中称，“这是无意义之举。”