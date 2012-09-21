希腊与国际贷款人节支谈判获进展 分歧犹存

路透雅典9月20日电---周四有关希腊纾困的磋商持续至深夜.官员们在会谈结束後透露,已经接近达成协议,但尚未敲定国际贷款人所要求的近115亿欧元节支计划.

三方国际贷款人欧盟、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行的代表访问雅典,拒绝了希腊政府提出的部分举措,发放下一笔315亿欧元纾困资金的最终协议也遭搁浅.

一位高级官员表示,深夜的磋商就几个问题达成了一致,包括将退休年龄提高两岁至67岁,此举具有重要象征意义.他并称,周五谈判重新开始後可能会有进一步的成果.

他对等候在财政部的记者说,"取得了一些进展,还有融资缺口,但对於如何解决这个问题,已有一些新颖构想."

他透露,技术层面的协议最早会在周五达成,之後三方国际贷款方领导人将离开雅典,去准备各自的报告.

先前曾有官员表示,国际贷款方领导人周末离开雅典前,可能无法达成任何协议.这意谓着他们必须在下周重返希腊以完成协议.这项协议必须在10月8日欧元集团财长会议之前及时敲定.

希腊总理萨马拉斯承认,与国际借款方的谈判"很困难",因调查人员向希腊施压,要求采取大幅节支举措,并同意打破禁忌裁减公务员.

希腊官员说,双方已就115亿欧元减支方案中的95亿欧元达成共识.

从薪资、退休金、福利方面总计将节支65亿欧元,另外,提高退休年龄将进一步节省11亿欧元.

另外19亿欧元的支出削减将来自三大贷款方批准的各种现代化措施,目前双方对於从健保、国防和地方政府领域削减约20亿欧元开支仍存在分歧.

此外,希腊政府公布一项计划大纲,拟透过改善税收方式及打击逃漏税,在2013-14年额外筹资20亿欧元.(完)

--编译 张荻/李婷仪;审校 郑茵

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