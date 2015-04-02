焦点：希腊提交最新改革计划清单 并承诺按时向IMF还钱

路透雅典4月1日 - 希腊周三向贷款人提交了最新改革计划清单，希望以此解冻援助资金，避免陷入债务违约，但欧元区官员表示，在新资金拨付前还需进一步的工作。

希腊政府几周之后可能资金告罄，但作为贷款方的欧元区以及国际货币基金组织(IMF)已冻结支持性资金的拨付，等待希腊实施改革，双方的谈判在希腊政府必须采取的措施这一问题上卡壳。

“我们今日向布鲁塞尔的(欧盟/IMF)机构提交了一份新的文件，这份文件更加具体也更加量化，”希腊财政部一官员对记者表示，指出就业和养老金改革是谈判中的主要难点。

但欧元区官员表示，欧盟执委会、欧洲央行和IMF这些贷款方的代表拿到清单的时间太晚，因此欧元区成员国副部长们无法在周三下午召开的希腊问题电话会议上进行讨论。

一位知悉电话会议内容的欧元区官员表示，近期有关改革的磋商已经取得进展，但要想达成协议还需要做更多工作。

欧盟官员证实，金融时报发布的新改革清单是真实的，但指出仍需要进一步改进。

“在许多方面仍缺乏细节和实质性内容，”一位欧盟官员称。该官员熟悉国际金主的想法，但并不是决策成员。

这份26页的文件明确表示，希腊认为自己是欧元区不可缺少的一员，清楚表明其不打算退出欧元区或欧盟。

文件称，希腊2015年的融资需求为190亿欧元(200亿美元)，预计通过出售国有资产能筹资15亿欧元，远低于前政府所签署协议中设想的40亿欧元。

希腊政府承诺将打击涉税欺诈，提高奢侈品税率并逐项审查资产出售交易。政府还提议再次向贫穷的养老金领取人提供额外补贴，同时逐步上调最低薪资并保持政府行政人员数量。

官员称，希腊与国际债权人代表计划于下周继续就改革措施举行讨论。

**支付测试**

希腊下周应向IMF偿还约4.3亿欧元，这将是该国面临的下一个财政测试。希腊已经祭出最后手段来救急，例如向国有实体借钱。

在接受德国《明镜》周刊(Der Spiegel)采访时，希腊内政部长Nikos Voutsis称如果外国债权人在4月9日前不向希腊提供进一步的资金，该国政府将首先支付薪资和退休金，然后再与借款人就推迟偿还IMF资金达成协议。

不过希腊政府称，上述言论并不代表政府立场。

“希腊肯定会在4月9日履行对IMF的义务，”政府发言人Gabriel

Sakellaridis对路透表示。

德国时代周报报导，希腊劳工部长斯科勒蒂斯称，齐普拉斯拟于下周出访俄罗斯，“看我们与俄罗斯的悠久邦谊能否扩展到新的层次”。

“我们愿意留在欧洲这艘大船上，”报导援引斯科勒蒂斯的讲话称，“但如果船长把我们推下船，我们就要尽力去游泳。”

但斯科勒蒂斯表示，希腊只会透露，如果“到了穷途末路的地步”，俄罗斯可能发挥什么作用。

稍早经济部长史塔沙基斯称，他预计下周将就希腊提交的一揽子改革计划与金主达成一致，以促使其拨付剩余的救助基金。

“我认为下周会达成协议，会在(希腊东正教)复活节那周完成，”他对Skai电视台表示。

希腊提出的改革计划清单包括出租14个地区机场、出售希腊最大的港口比雷埃夫斯港，以在今年筹到15亿欧元资金，不过政府部长们对港口出售问题看法不一。

周三，史塔沙基斯称，政府没有出售所持比雷埃夫斯港全部67%股权的计划，但将寻求与投资者联合经营。(完)

(编译 郑茵/王兴亚/徐文焰/李爽 审校 王丽鑫/王兴亚/戴素萍/张若琪)

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