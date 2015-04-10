综述：希腊向IMF偿还一笔贷款并获得更多紧急贷款 但疑虑犹存

路透布鲁塞尔/雅典4月9日 - 希腊周四向国际货币基金组织(IMF)支付了一笔重要款项，并为本国银行业者赢得额外的紧急贷款，但希腊政府能否在现金告罄之前，让质疑该国经济改革的债权人满意，目前仍不得而知。

欧元区伙伴给予希腊六个工作日的时间来完善拟议中的改革计划，在4月24日召开的欧元区财长会议将据此研究能否向希腊拨付更多资金。

希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)宣布，政府正恢复左翼政府上台后暂停的国有资产出售计划，但执行的条款与此前不同。此前几周，瓦鲁法基斯发表了一些互相矛盾的声明。

“我们正重启私有化计划，将合理使用现有公共资产，”瓦鲁法基斯在巴黎参加会议时称，“我们要说的是，希腊政府没有能力开发公共资产。”

他没有详细说明会进行哪些招标，并指政府希望成立公共-私人合资企业，对投标方的最低投资额作出要求，同时政府保留部分权益用于维持退休基金。

一名政府官员证实，希腊已向IMF转账4.5亿欧元(4.85亿美元)贷款偿还款项，令金融市场感到安心。此前曾有人质疑该国政府是否有钱还债并支付工资和退休金。

欧盟官员表示，希腊代表团在周三晚间于布鲁塞尔召开的副财长会议上，紧急请求获得现金资助，但被告知必须首先修改令公共财政状况可持续的措施清单。

“从希腊方面来说，流动性状况正变得异常糟糕，他们请求在4月24日的欧元区财长会议前获得某种形式的流动性支持，”一名欧元区官员表示。

“但没人知道怎么去做--在希腊改革计划取得进展之前，各国不愿意提供支持，”这名官员指出。

一位银行业消息人士告诉路透，欧洲央行同意将给予希腊银行业的紧急流动性援助(ELA)上限规模调高12亿欧元至732亿，为该国经济提供小幅度的短期刺激。在欧元区的谈判继续的同时，欧洲央行目前每周对该上限进行评估。

总理齐普拉斯通过承诺结束财政紧缩从而赢得选举，目前他对于保守派前任曾应允的养老金体系和就业市场改革采取回避态度，因这些改革政治敏感度较高。欧盟消息人士表示，布鲁塞尔方面正在催促希腊政府采取更加迅速可行的举措开放产品和服务市场。

欧元区和IMF作为希腊的债权人，利用该国资金严重短绌的机会向其施压，要求立即推行这些举措。

**希腊改革计划缺乏细节和数字**

欧盟执委会发言人强调在里加召开的财长会议对希腊极为重要，并对记者表示：“显然，如果4月24日之前在达成协议方面能够取得某些进展，将是非常受欢迎的。”

希腊政府上周提交了26页的改革计划清单，但欧元区官员表示其中缺乏细节以及对财政影响的适当评估。

官员们称，欧元区财长对希腊的信任程度不高，因此要看到议案在该国议会获得通过才会拨付援助资金，光有承诺还不够。

瓦鲁法基斯指责欧元区逼他的国家服下毒药，使希腊面临现金匮乏的窘境。

“可悲的是，我们今天发现自己处于类似境况，”他在一次经济会议上表示，“作为财长...为了筹措到必要的流动性，使谈判能达成可持续的解决方案，我必须做出同样的请求，即允许我们发行超过一定限额的国库券，以使我们的流动性能够支撑到本月底、下个月或者6月，并能偿还贷款。”

根据芬兰财政部起草的一份机密备忘录，如果希腊不能履行2,400亿欧元纾困计划下的义务，则该国很可能退出欧元区。

Helsingin Sanomat报引述了这份标注日期3月27日的备忘录，称赫尔辛基必须为希腊在6月底之前资金告罄做好准备。

这可能会导致出现这种情况：“经其他欧元区国家的默许，最终将导致希腊退出欧元区的一个过程被启动”，报导称。未能联系到芬兰财政部置评。(完)

(编译 张荻/王丽鑫/张若琪/王颖；审校 许娜/徐文焰/郑茵/杜明霞)

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