综述：希腊称欧盟与IMF的分歧阻碍债务协商 前景仍不明朗

图为希腊曾流通的硬币和欧元现钞。 REUTERS/Murad Sezer

路透雅典/布鲁塞尔5月5日 - 在希腊努力避免本月发生灾难性融资危机之际，周二其与欧元区伙伴国的债务协商仍充满不确定性。希腊本月必须向国际货币基金组织(IMF)偿还大笔贷款，而其资金储备却日渐干涸。

希腊财长瓦鲁法基斯在巴黎和布鲁塞尔进行协商后表示，他期待下周一欧元区财长会议将确认改革换资金协议的谈判取得进展，为缓解希腊流动性危机铺路。

“我们5月11日的讨论肯定会富有成果，这将确认过去所取得的重大进展，还会向达成最终协议迈出重要的一步，”他在与欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西会谈后对记者表示。

稍早莫斯可维西曾警告称，欧元区甚至不会开始讨论较长期融资以及减免希腊债务的办法，除非希腊与债权人达成“一致、详细、全面的”经济改革协议。

他的讲话看来让希腊跳过临时协议，6月底直接达成全面债务减免协议的希望破灭。

一名负责私有化事宜的高官称，希腊政府准备与德国运营商Fraport就地方机场的经营签署12亿欧元的协议，并将重新开放比雷埃夫斯港多数股权标售，以此表现出希腊方面的诚意。

此前希腊总理齐普拉斯在周一夜间刚与德国总理梅克尔通过电话。

与IMF、欧盟执委会和欧洲央行有关临时协议的谈判也在紧锣密鼓地进行，但在养老金、劳动力改革和最低工资等方面的重要分歧仍无取得突破的迹象。

希腊政府官员在一份协议中称，希腊作出“重大妥协”，但“IMF和欧盟之间存在严重分歧”，阻碍谈判进行，抱怨这两个机构划下相互矛盾的“红线”。

“在这种背景下，无法达成妥协方案，”这位官员说。

该声明似乎打算将谈判进展缓慢归咎于债权方，并向希腊民众展示政府正在采取措施以达成协议。最近民调显示，绝大多数希腊人希望齐普拉斯达成妥协方案以避免金融混乱。

**放松束缚**

同时，希腊副总理德拉加萨基斯(Yannis Dragasakis)在法兰克福会见欧洲央行总裁德拉吉。而欧洲央行决策者一天后就要进行对希腊银行业者提供紧急贷款援助(ELA)的每周评估。

欧洲央行在一份声明中说，评估了希腊的经济形势以及布鲁塞尔协商的情况，但未提供更多细节信息。

希腊希望欧洲央行提高这一流动性救助机制的规模，并允许银行业者购买更多短期国库券，以缓解政府眼下的资金紧张状况。但欧洲央行消息人士称，最近希腊及该国银行业者债信评级遭下调后，以德国央行为首的强硬派主张，应提高希腊银行业者作为贷款抵押品的债券折价幅度。一位消息人士预计，欧洲央行不会作出重大变动，使得在谈判还在继续进行的时候让希腊银行立刻陷入困境。

这种政治不确定性足以促使欧盟执委会将2015年希腊经济增长预估下调至0.5%，仅仅三个月前的预估还为增长2.5%。

据金融时报报导，IMF欧洲负责人Poul Thomsen曾威胁，除非欧洲国家同意减计更多希腊的债务，否则将切断对希腊的一项金援。然而，德国财长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)对此予以驳斥。

朔伊布勒称，“IMF当然没有这么说过，”但Thomsen确实表示事情“变得更加棘手。”

IMF一名发言人发表声明，否认该机构曾于欧元区财长4月24日在里加开会时，敦促大举减计希腊的债务。

然而他表示，Thomsen曾表明，需在希腊无法达成2012年所同意的财政目标，以及进一步提供融资和债务减计以稳定该国债务当中，进行某种权衡。

这份报导引发希腊股市及债市卖压涌现，而对于希腊的疑虑也推低欧洲股市。

尽管德国等国指出，债券市场的平静表现意味着，希腊违约或退出欧元区导致金融震荡的危险并不像2012年时那样大，但其他欧盟国家对此则相当担忧。

欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周二表示，该委员会的目标是让希腊留在欧元区，避免他所称的“意外”情况发生；而意大利外长Paolo Gentiloni则警告不要忽视“希腊退欧”的风险。(完)

(编译 李爽/王丽鑫/杜明霞/龚芳; 审校 张荻/徐文焰)

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