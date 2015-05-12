独家：希腊动用IMF紧急帐户 支付IMF债款--消息

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透雅典5月12日 - 希腊央行一名官员表示，希腊用光了一个国际货币基金组织(IMF)的紧急帐户资金，以支付给IMF到期的7.5亿欧元款项。此举虽然让希腊免于违约，但凸显出希腊财务严峻程度。
希腊政府现金接近枯竭，外界怀疑希腊政府是否会向IMF还款，或是会保留现金用于本月稍晚的薪资及养老金支付。
希腊央行一名官员称，IMF成员国依规定必须维持一个保留帐户，可用于紧急情况，但只能在IMF同意下使用。
一名政府官员向路透表示，希腊从这个帐户动用了约6.5亿欧元，并从现金准备动用了1亿欧元，凑出周一的付款。
上述央行官员证实，政府官员上周与央行总裁会谈，研究如何凑齐款项后，这个帐户遭到动用。
“帐户被用光虽然不是好事，但为了避免违约，有必要权衡各种方法，”这名希腊央行官员表示。
这笔款项提前一天支付，缓解了希腊违约的近忧，但希腊财长瓦鲁法基斯周一表示，流动性情况极为急迫，未来几周必须达成释出资金的协议。
上述央行官员称，希腊央行总裁史托纳拉斯、副总理德拉加萨基斯、及副外长察卡洛托斯上周两次会面，讨论如何应付5月的IMF应付款项。
“央行总裁提出动用保留帐户里的6.5亿欧元，这需要IMF同意，”这位不愿具名的官员称。
“央行总裁与IMF交涉，周六时IMF同意，帐户解除封锁。”
官员称，希腊的IMF保留帐户设于希腊央行，已设立30年用于紧急需要。
另一名希腊官员周二表示，希腊政府动用的准备资金，必须在几周内补回IMF帐户。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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