希腊6月没钱偿还IMF 除非与债权人达成协议--内政部长

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透雅典/伦敦5月24日 - 希腊内政部长Nikos Voutsis周日表示，希腊若不能与与债权人达成协议，下月将无力偿还国际货币基金组织(IMF)的贷款。这是希腊政府关于谈判失败后违约可能性的最明确说法。
希腊政府资金即将告罄，在与欧元区伙伴及IMF进行四个月谈判之后，仍未能达成协议。只有达成协议，希腊才能获得72亿欧元的援助，避免破产。
“6月需要偿还的IMF款项是16亿欧元。这笔钱不会偿还，也没钱偿还，”内部部长Nikos Voutsis在希腊Mega电视的周末节目上表示。
Voutsis被问及如果希腊不能及时还款，是否担心发生“信用事件”，其中包括破产或违约等情形。
“我们不追求这个，我们不希望发生这种事，那不是我们的策略，”他说。
“我们正在讨论，根据我们谨慎乐观的判断，将会(与债权人)达成一份有力的协议，使得希腊能够喘息。这是希望所在，”Voutsis表示。
以前，希腊政府曾说过，如果不能达成协议，其资金将很快用光。但希腊政府坚称，仍计划支付未来的所有款项。(完)
(编译 张涛；审校 王丽鑫)
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