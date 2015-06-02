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国际财经 | 2015年 6月 2日 星期二 08:58 BJT

欧洲领袖与IMF同意保持“密切”合作 努力解决希腊问题

路透柏林6月2日 - 德国政府一名发言人表示，德国、法国、国际货币基金组织(IMF)、欧洲央行(ECB)以及欧盟执委会领导人在周一晚间的会议上同意，未来几天将继续保持密切联系，为希腊债务谈判努力。

上述领导人讨论了与希腊谈判的情况。希腊正与欧元区国家债权人以及IMF努力达成协议，以避免出现债务违约以及退出欧元区的可能。

“他们一致认为，必须继续展开真正的密切合作，”这名发言人在德国总理默克尔与法国总统奥朗德、欧盟执委会主席容克、欧洲央行总裁德拉吉以及IMF总裁拉加德举会会谈后表示。

“会谈参与者近几天一直保持密切联系，并希望未来几天继续如此--包括他们彼此之间，当然也包括与希腊政府之间，”这位发言人表示。(完)

(编译 陈宗琦；审校 王颖)

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