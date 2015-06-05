综述：希腊推迟偿还IMF贷款 为五年危机以来首次

欧盟议会外欧元标识雕塑后的希腊国旗。 REUTERS/Francois Lenoir

路透雅典/布鲁塞尔6月4日 - 希腊推迟偿还周五到期的一笔国际货币基金组织(IMF)款项。总理齐普拉斯面对左翼支持者的愤怒，要求更改国际债权人为提供援助而设定的苛刻条件。

IMF表示，雅典计划把6月应该分批支付的四笔款项合成总计为16亿欧元的一笔，在6月30日偿还。

这是五年危机以来，希腊首次推迟偿还一笔救助款项，尽管齐普拉斯本周稍早还表示希腊有钱，将偿还这笔贷款。欧元区各国政府和IMF在危机期间向希腊提供了2,400亿欧元金援。

德国总理默克尔表示，改革换现金协议的谈判距离达成协议仍然很远。

据希腊政府官员表示，齐普拉斯、默克尔与法国总统奥朗德(Francois Hollande)周四夜晚进行了电话会议，努力加速弭平剩余歧见。

齐普拉斯在布鲁塞尔与欧盟官员夜晚的会谈后返国，料将面临自身的左翼激进联盟党(Syriza)对相关条件可能逾越“红线”的抗议声浪。齐普拉斯以承诺结束撙节在1月的大选中胜出。

一名希腊官员表示，齐普拉斯对部长们表示，政府不会接受“极端提案”，并称债权人应了解希腊民众承受的苦痛业已足够，他们“必须停止操弄这样的游戏。”

“他们并没有任何退让，即便这四个月来双方就希腊提出的改革方案日益趋同，”一位匿名的希腊政府官员表示，“他们的立场令人质疑他们是否就达成互惠解决方案做出了贡献。”

齐普拉斯将于周五1500 GMT起，就协商事宜向国会报告。

稍早前，在结束与欧盟执委会主席贾克和欧元集团主席迪塞尔布洛姆的会谈后，齐普拉斯表示，与债权人的协议已“近在眼前”，而且希腊政府会在周五如期偿还IMF 3亿欧元。不过，眼下面对国内排山倒海的强大压力，他的语气似乎变得强硬起来。

**分歧较大**

欧洲官员继续传达乐观信息，称有望在未来几日敲定一项协议。但他们也承认，仍有较大分歧需要化解，并表示他们期待着希腊的反建议。

对于债权人提出的削减养老金并上调电力税的要求，齐普拉斯予以拒绝。这些要求是解冻救助贷款且避免可能对欧元区和全球市场产生冲击的违约的诸多条件之一。

熟悉债权人五页计划的消息人士称，债权人还要求希腊政府承诺出售国有资产并维持不受欢迎的劳动力改革，该要求无疑会逾越了希腊政府所宣称的红线。

消息人士告诉路透，债权人要求希腊将养老金支出占国内生产总值(GDP)比重缩减1.0个百分点，同时通过上调从药品到电力等领域的产品增值税，以增加18亿欧元的税收。

欧盟最具影响力的领袖默克尔表示，谈判距离结束还很远，她在记者会上说：“距离达成最后协议还很遥远。”

默克尔本周试图加快磋商的速度，至少能或多或少地避免周日在巴伐利亚由她主持的七国集团(G7)峰会再度转变为讨论欧元区危机的会场，凸显欧洲在解决自身问题方面的艰难处境。

她的发言人表示，齐普拉斯不会受邀参加这次峰会。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，布鲁塞尔协商持续到午夜之后，剩下问题已减少，但歧见“仍相当大”，雅典方面料将于几日内就债权人的部分提案提出另外的替代方案。

欧盟一名消息人士表示，齐普拉斯可能于周五晚或周六重返布鲁塞尔，进一步展开会谈，IMF以及欧洲央行高层可能参与。

希腊达成协议的时间已所剩不多，在纾困计划于6月底到期前需达成协议，并获得国会批准支付贷款。

债权人方面做出了一项让步，愿意释出银行纾困基金中尚未动用的109亿欧元，可以使希腊能够支持7月与8月的资金需求，此一金额高于即将到期的纾困计划中所剩的72亿欧元。

**希腊执政党内的怒气**

随着债权人秘密提案的细节泄漏，齐普拉斯政府及其左翼激进联盟党(Syriza)声称债权人的条件无法接受。

这凸显出，如果齐普拉斯决定只能接受一项协议，左翼激进联盟党内部可能生乱。多数希腊人还是希望留在欧元区的。

左翼激进联盟党报纸Avgi周四版的标题是：“继续撙节？不了，谢谢！”

该党的一些议员曾说过，如果齐普拉斯必须接受超越“红线”的协议，他可以提前选举或者举行公投。(完)

(编译 张涛/陈宗琦/刘秀红；审校 许娜/孙茉莉/戴素萍/李爽/郑茵)

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