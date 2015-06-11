焦点：援救希腊让IMF悔不当初 但情况可能还会恶化

图为希腊雅典街头餐馆闲坐的人们。 REUTERS/Alkis Konstantinidis

路透布鲁塞尔6月10日 - 在欧洲救援希腊的行动中扮演小角色，给国际货币基金组织(IMF)留下了“绝不再玩”的惨痛教训，但最糟糕的情况可能还没出现。

IMF发放的贷款中，给希腊的最多。希腊收到的2,400亿欧元贷款中有近三分之一来自IMF，其余来自欧元区成员国政府和欧元区援助基金。

但是，IMF已经别扭地坐在援救希腊这辆三轮摩托的跨兜里。为了让欧洲有关机构和希腊守信用，欧盟的出资大户德国把IMF也拖了进来，然而这家总部在华盛顿的国际组织却从来也没有能掌控过该援助计划。

现在希腊可能成为第一个对IMF违约的欧洲国家，落到与津巴布韦和阿根廷为伍。

希腊上周推迟偿付一笔3亿欧元的到期款项，将其与本月到期的其他欠款捆绑，准备在6月底向IMF一次性偿付16亿欧元。

希腊此前曾表示，只有从债权人那里获得新救助金，或者获准向希腊银行业出售更多短期公债才能偿付欠款，而这又取决于现金换改革协议能否达成。

批评人士称，IMF的公信力已经受损。该机构为了让希腊留在欧元区不断进行政治扯皮，并未像民间债权人和欧洲政府那样，坚持减记希腊债务以令其可持续。

“IMF从希腊项目中得到的最大教训应该是，多边机构不应把部分成员国的特殊利益制度化，”前IMF官员Ousmene Mandeng表示，他目前是一名经济顾问。

“IMF的利益并不一定与欧盟/欧洲央行一致，”他说。

**自我检讨**

IMF在2013年就自身于2010年希腊首度纾困中扮演的角色，发表一份重要的评估，声称应该在危机爆发之初，就坚持“扣减(haircut)”希腊对民间债权人的债务。IMF反而跟随欧洲各国政府采取了相同的立场，后者担心市场发生类似雷曼兄弟那样的崩盘，急于防止银行亏损。

这份由IMF幕僚汇编的报告中表示，IMF官员当时对希腊的偿债能力表示怀疑，但因为担心希腊的困境殃及其他欧洲国家，终究同意纾困计划。

根据2010年IMF一份幕僚情势报告的描述，发达经济体任何债务违约是“没有必要、不受欢迎，也不太可能发生”，不过18个月后，IMF主张给予希腊政府债务70%的扣减率，做为继续为希腊提供贷款的一项条件。

如今IMF总裁拉加德暗示，欧洲政府有必要给予希腊债务减免，让数字更为合理，但德国在政治上无法接受这个看法，因此她只能在公开场合以隐晦的方式表达立场。

“显然如果真的要调降(财政)目标，让整个计划继续下去，那就必须考虑融资，”拉加德在上周的记者会上表示。

IMF官员私底下对欧洲国家表示，如果没有第三次纾困计划，希腊将撑不下去，而这个计划要求欧洲政府进行债务重组。

IMF坚持全额偿还，也不打算继续给予希腊贷款。但德国与其盟友希望IMF继续参与执行后续给予希腊的借款安排，因为他们相信IMF的专业与纪律。

欧元区在2012年同意，在目前的计划顺利完成后，必要时将考虑进一步纾困。

**社会责任感？**

出于一些传统原因，IMF在希腊债务谈判中所起的作用也受到抨击。

希腊左翼高官近几周曾特别指出，IMF要求减少对最贫穷退休金领取者的支出，且拒绝允许按照国际劳工组织(ILO)的标准展开集体薪资谈判。

这与令该组织更具社会责任感的愿景不符，而这种愿景是前IMF总裁施特劳斯-卡恩曾试图在该组织培养的。

IMF官员否认坚持这项具体的养老金支出削减要求，但该组织表示，希腊养老金支出超出了自己的负担能力，需要整体减负以使债务处在可持续水平。由于正在参与债务谈判，这些官员要求匿名。

“希腊到底如何实现这个目标取决于他们自己。IMF仅表示，如果你不按这种方式节省开支，就必须选择其它办法，”一位IMF消息人士称。

IMF更希望扮演真相披露者的角色，基于利率、贷款期限、经济增长、生产率和财政收支状况等经济指标，来客观地评估一国维持债务水平的能力。

内部人士私下表示，IMF乐于一劳永逸地摆脱希腊计划，但欧洲可能不会允许。(完)

(编译 王丽鑫/王颖/陈宗琦/许娜；审校 郑茵/徐文焰/张荻)

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