希腊总理齐普拉斯指责IMF并未在纾困进程中发挥建设性作用

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透雅典12月7日 - 希腊总理齐普拉斯周一表示，国际货币基金组织(IMF)在希腊纾困进程中并没有发挥出建设性作用，且应对其是否继续参与纾困做出决定。
他指责IMF对希腊提出的严苛改革要求不切实际，对欧元区伙伴国的减债要求也超出了他们所能接受的范畴。
他在电视采访中称，“这种立场不是建设性的。”
“IMF必须决定是否愿意妥协，是否继续参与纾困进程，”齐普拉斯说道，“如果不愿意妥协，IMF应该公开说出来。”
IMF对希腊的养老金改革和就业市场自由化采取了最为强硬的立场。
自2014年8月以来，IMF就没有向希腊拨付过任何援助款。
齐普拉斯接受公共广播公司ERT采访时，还排除了扩大其执政联盟的可能性。
但他表示，希望与除极右翼政党希腊金色黎明党(Golden Dawn)外的所有反对党进行对话，就关乎国家利益的问题达成一致，如移民潮、养老金和塞浦路斯问题。(完)
(翻译 张荻； 审校 许娜)
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