综述：希腊未偿还IMF贷款 尽管最后一刻向债权人摆出新姿态

图为一枚欧元硬币和希腊原流通纸币。 REUTERS/Murad Sezer

路透雅典6月30日 - 了解协商情况的人士称，希腊在周二最后一刻向国际债权人摆出新姿态，但已无法摆脱对国际货币基金组织(IMF)违约的命运。

希腊政府要求欧洲伙伴国向其提供新的援助，愿意取消公投以吸引债权人回来继续谈判。之前五个月的磋商没有取得成果，希腊已接近脱离欧元区。

消息人士称，希腊的提议是该国财长瓦鲁法基斯在与其它欧元区成员国财长通电话时提出的。

国际货币基金组织(IMF)确认，希腊没有向其偿还15亿欧元贷款，使该国成为首个对IMF拖欠款项的发达经济体。未如期偿还贷款就相当于违约，这都意味着希腊未履行义务。IMF发言人称，希腊只有在偿还完拖欠款项后，才可以得到IMF的进一步资金支持。

希腊目前的援助计划即将在周二午夜到期，该计划中的剩余资金被冻结，而希腊亟需这些资金来支付薪资和偿还债务。当日稍早希腊政府要求欧洲国家暂时延长救助计划，帮助该国在未来两年偿付债务。

同时，过去24小时有数万人来到雅典市中心的宪法广场，参加两个不同的集会--一个支持政府，另一个则要求希腊继续留在欧元区。

左翼希腊政府的策略似乎取得了部分成效。

欧洲官员表示，现在要阻止希腊救助方案于午夜到期已经太晚，意味着该国无法获得仍被冻结的153亿欧元资金。

德国总理梅克尔已经排除了希腊周日公投之前展开进一步协商的可能。

不过欧元区各国财长称，他们将在周三讨论齐普拉斯提出的最新贷款请求，实际上将回到谈判桌前。

齐普拉斯请求提供新的两年期贷款用于偿还接近300亿欧元的债务；他还寻求进行债务重组，不过国际贷款人迄今为止并不愿考虑这一选项。

瓦鲁法基斯指出，希腊政府可能改变对7月5日公投的立场，此举似乎意在软化国际贷款人的态度。希腊民众将在公投中，就国际债权人最新的救助条款进行投票。

据欧元区消息人士称，瓦鲁法基斯在电话中称，如果达成协议，希腊政府愿意取消投票，或改变立场并建议民众投赞成票。一希腊官员称，截至周二晚间，公投计划没有变化。

**违约**

自2010年以来，希腊得到欧盟和IMF的两次救助，共获得将近2,400亿欧元资金。这些资金让该国得以维持运转，但民众付出了沉重代价，承受了诸如削减养老金、工资以及公共服务等撙节措施。

“希腊离开欧元区，会发生什么情况？这会发出欧元区成员国可以退出的负面信息，”西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)称，一周前他还表示不担心希腊问题蔓延。

“人们可能觉得，一个国家可以退出欧元区，那么其他国家以后也可以这么做。”

希腊已经实施资本管制，以避免银行业崩溃。

目前希腊还没有生活必需品严重短缺的直接迹象，但如果银行继续关闭，那么现金流问题可能会恶化，一些公司已经报告了这方面的问题。

**欧元兑下跌，但欧洲股市企稳**

作为主要反对党领导人的前希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)称，如果公投结果是“反对”救助计划，将会把希腊推离欧元区，薪资和养老金将没有着落。

欧元兑美元下跌，但欧洲股市继周一大跌后企稳，因市场对希腊达成协议仍抱有期望。希腊股市和银行系统自周一开始关闭一周。

民调显示，虽然大多数希腊人倾向于留在欧元区，但公投结果也很难料。(完)

(编译 郑茵/徐文焰/王丽鑫/孙国玉；审校 张涛)

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