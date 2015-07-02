（更正） 综述：对IMF违约后 希腊寻求欧元集团和ECB助其渡过难关

图中为欧盟标识旗及希腊国旗。 REUTERS/YANNIS BEHRAKIS

(更正：小标下面第六段，“希腊拒绝了欧元集团让其延长现有救助计划的最后提议”有误，应为“欧元集团拒绝了希腊最后一刻提出的延长现有救助计划的请求”。)

路透雅典/布鲁塞尔7月1日 - 在对国际货币基金组织(IMF)违约以及国际救助资金遭冻结之后，希腊周三呼吁欧元区伙伴和欧洲央行帮助保持该国不至破产。

希腊将向欧元集团财长们提出新的建议，要求达成一项两年期贷款协议和一项债务重组，此前该国暗示左派总理齐普拉斯或许愿意取消对救助条款的公投。

希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)对同僚表示，如果能够给予希腊贷款，极左翼联盟(SYRIZA)甚至可能会敦促希腊人民在周日的公投中投下“赞成票”。

一项周三公布的民意调查显示，在总理齐普拉斯敦促投票者否决国际债权人提出的条件之后，“反对”阵营领先。但调查也显示在政府不得不关闭银行并实施资本管制之后，两个阵营的差距缩窄。

欧盟执委会主席贾克努力说服希腊左翼政府，接受类似于上周它所拒绝的改革条款，以避免经济崩溃以及从欧元区退出的可能。

欧元集团定于周三1530GMT召开电话会议。

希腊周二未能按期偿还一笔15亿欧元债务，成为首个对国际货币基金组织(IMF)贷款违约的发达国家；希腊伙伴国深度怀疑是否应仓促达成协议，向这样一个国家借更多的钱。

德国一名保守派资深议员谴责希腊把欧洲引入歧途，并称现在向希腊发放贷款将是错误的。

“所有不具条件性、缺乏改革的临时措施都不是认真的，无法成为谈判的基础，”巴伐利亚基督教社会联盟的Hans Michelbach对德国广播电台(Deutschlandfunk)表示。

法国财长萨潘对RTL电台表示，“我们的目标是，如果可能的话在公投之前达成协议...但这极其复杂。”

“最强硬的不是德国人，而是近年来做出很大牺牲的小国家，他们说‘我们自己的生活水平比你们还低，不要再让我们的人民帮助你’，”他说。

**欧洲央行承受压力**

欧洲央行(ECB)管理委员会将在法兰克福举行会议，来决定是维持、扩大或削减对希腊银行业的紧急援助。

以德国央行为首的鹰派主张，不能再像以往一样继续通过希腊央行向该国银行业提供资金，因为为这些银行提供担保的希腊政府已经没有偿还能力。

由于希腊对IMF违约，(欧洲央行)可能做出的一个决定是加大作为抵押品的希腊公债价值的减记幅度。

在欧洲央行周末拒绝扩大流动性援助之后，本周希腊银行暂时停业，每日提款额限制在60欧元以内。

据一位参加内部会议的人士称，一直对希腊采取强硬立场的德国财政部长朔伊布勒，较为反常地告诉议员他会建议欧洲央行不要上调给希腊银行业的流动性额度，因为德国通常都主张央行应当保持独立，不应接受政界人士的建议。

周二晚间，欧元集团拒绝了希腊最后一刻提出的延长现有救助计划的请求之后，欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，欢迎希腊请求新的援助，但是会附加条件。

“能够改变的是希腊政府的政治立场，正是其立场才导致了当前不幸的局面。”迪塞尔布洛姆表示。

上千名亲欧洲的希腊人周二晚间聚集在希腊议会外的宪法广场，要求对纾困协议投“赞成票”。

他们高举“我们不会成为又一个前苏联国家”等标语，高呼“希腊！欧洲！民主！”这些示威者冒着大雨举行集会，支持投“赞成票”。

此次集会和一天前“反对”阵营的集会规模相当，两派的支持者均寻求在周日的公投前造势。

Efimeridaton Syntakton报纸公布的ProRata机构的民调显示，在打算投票的希腊人中，有54%的人将会投反对票，33%的人会投赞成票。

不过，对希腊周日决定关闭银行并实施资本管制之前和之后进行的调查的分析显示，拟投反对和赞成票的人数之差在缩小。

在宣布关闭银行前接受调查的希腊人中，有57%的人说他们会投“反对票”，30%的人说会投“赞成票”。但在银行关闭后接受调查的人中，46%的持反对意见，37%的人持赞成意见。

处在大西洋彼岸的美国也表示，正在密切关注希腊局势，并敦促举行新的磋商以达成一项能让希腊债务可持续的协议--实际上是暗示支持某种形式的债务重组。

“美国将继续鼓励相关各方推进协商，在开展必要的经济改革和获得必要融资以实现债务可持续性的基础上，让希腊在欧元区内走上经济增长道路。”美国财政部在一则声明中称。(完)

(编译 王洋/王兴亚/李春喜/汪红英；审校 李春喜/蔡美珍/高琦/王颖)

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