版本:
中国
国际财经 | 2015年 7月 13日 星期一 11:28 BJT

欧元区会谈僵持在IMF的作用和私有化问题上--希腊官员

路透布鲁塞尔7月13日 - 希腊政府官员称，希腊与欧元区伙伴周一仍在救助协议条款方面存在分歧。希腊反对国际货币基金组织(IMF)拟发挥的作用，也反对在私有化之前由一个独立基金掌管希腊资产的提议。

此前在布鲁塞尔进行了大约13个小时的会谈。欧元区领导人仍在寻求实现突破。(完)

(编译 张涛；审校 郑茵)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐