焦点：希腊敦促欧盟和IMF迅速完成救助评审 财政谈判在阴影下重启

2016年2月25日在维也纳拍到的希腊和欧盟旗帜。 REUTERS/Leonhard Foeger

路透雅典4月4日 - 希腊周一敦促国际债权人迅速完成一项重要的救助评审，此时有关该国财政进展的谈判已经重启。此前一份泄漏的国际货币基金组织(IMF)官员会议记录显示，IMF官员显然讨论采用恐吓策略以达成协议。

希腊总理齐普拉斯希望，如果成功通过评审，将为进行减债谈判铺平道路，还会让厌倦了撙节的希腊人相信，他们的牺牲正在获得回报。如果评审通过，将释放给希腊约为50亿欧元的救助资金。

希腊需要这笔资金偿还IMF的贷款、赎回欧洲央行的到期债券，以及支付国内欠下的账单。

去年希腊签署了价值最高达860亿欧元的救助协议，将该国从退出欧元区的边缘拖了回来。这是希腊自2010年以来获得的第三次国际援助，目前该国已经获得第一部分260亿欧元救助资金中的214亿。

此次评审自2月份以来已被暂停两次，主要原因是债权人对于希腊到2018年的财政赤字的估计规模存在差异，而且未能与希腊政府就退休金改革和坏账管理达成一致。

“(救助评审)协商必须马上完成，而且不得在7月救助协议的规定之外提出不合理的附加其他措施的要求，”齐普拉斯办公室称。

上周六，维基解密披露了据称是IMF三位高管3月19日电话会议的文字记录。其中，三位高管讨论了如何对希腊、德国和欧盟施压，以便在4月达成协议的策略。

IMF一直表态称，欧盟必须明确承诺给希腊提供债务减免，IMF才会参与救助希腊，但殷切希望IMF参与的德国却表示，除非希腊政府证明其遵守了救助条款，否则减债免谈。

IMF总裁拉加德上周日称，有关IMF人员计划把希腊进一步推向违约边缘以增加谈判筹码的说法，“简直是无稽之谈”。

**忧虑重燃**

希腊财政部长察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)与来自欧盟执委会、欧洲央行、欧洲稳定机制(ESM)和IMF的检查人员在雅典进行了会谈。“(维基解密)透露的内容并未被提及，”他对记者说道。

另一位政府官员表示，希腊政府将在周二提出相当于国内生产总值(GDP)1%的征税举措，以填补财政缺口并尽力实现在2018年基本预算盈余与GDP之比达到3.5%的目标。

拉加德在给齐普拉斯的信件中表示，距离达成新的希腊救助计划“还很远”。

德国财政部表示，仍预计评审工作可以在4月底或5月初时完成，但目前尚不会就债务扣减进行讨论。一位发言人试图淡化德国财政部与IMF之间的分歧，称德国财长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)与IMF总裁拉加德保持着“经常并密切的联系”。

但维基解密的文本已经重燃人们对于希腊公共财政状况的担忧。希腊两年期公债收益率周一跳涨约2个百分点，至一个月高位。（完）