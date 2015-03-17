希腊政经：政府必须实施结构性改革--IMF总裁拉加德

路透新德里3月16日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一表示，希腊必须实施结构性改革。其他国际债权人亦敦促希腊实施改革以获取急需资金的要求。

虽然对希腊的援助获准延长四个月，但2月20日的协议并未使希腊从欧元区和IMF那里获得所承诺的金援。

拉加德目前正在对印度进行为期两天的访问，她表示非常同情希腊纳税人，但补充道该国必须削减财政赤字。

“我明白对希腊民众、尤其是对纳税人...来说这有多难，”她在与新德里的大学生交谈时称。

“同样，我强烈感觉经济需要转型，需要进行结构性改革，养老金计划需要稳定下来并有充分的资金支持，因为你不可能总是依靠举债。”

希腊总理齐普拉斯周一表示，希腊不能接受回到撙节的老路上。他称，过去五年的纾困措施导致希腊产生前所未见的衰退、创纪录的高失业率，以及人道主义危机。希腊或许能够在自己提出的改革计划基础上与合作伙伴找到共识，但谈判仍很艰难。

但拉加德认为，财政改革无可替代。

“最终，你要削减那些尚未减掉的财政赤字...必须面对这个问题，”她称。