希腊政经：政府必须实施结构性改革--IMF总裁拉加德

全球金市：金价触及两个月高位，因特朗普政策不确定性和美元下跌
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
路透新德里3月16日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一表示，希腊必须实施结构性改革。其他国际债权人亦敦促希腊实施改革以获取急需资金的要求。
虽然对希腊的援助获准延长四个月，但2月20日的协议并未使希腊从欧元区和IMF那里获得所承诺的金援。
拉加德目前正在对印度进行为期两天的访问，她表示非常同情希腊纳税人，但补充道该国必须削减财政赤字。
“我明白对希腊民众、尤其是对纳税人...来说这有多难，”她在与新德里的大学生交谈时称。
“同样，我强烈感觉经济需要转型，需要进行结构性改革，养老金计划需要稳定下来并有充分的资金支持，因为你不可能总是依靠举债。”
希腊总理齐普拉斯周一表示，希腊不能接受回到撙节的老路上。他称，过去五年的纾困措施导致希腊产生前所未见的衰退、创纪录的高失业率，以及人道主义危机。希腊或许能够在自己提出的改革计划基础上与合作伙伴找到共识，但谈判仍很艰难。
但拉加德认为，财政改革无可替代。
“最终，你要削减那些尚未减掉的财政赤字...必须面对这个问题，”她称。
“但你要以在中长期内可持续的方式来解决这个问题，这样该国才能自给自足，并能在国际市场举债。”(完) (编译 许娜；审校 张涛)
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%