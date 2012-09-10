希腊竭力与国际金主进行艰难谈判

* 财长称谈判"艰难"

* 三方国际贷款人周日拒绝救助计划中的部分内容

* 执政联盟中的党派领导人表示,希腊无法进一步节支

路透雅典9月10日电---希腊周一承认,在说服国际金主接受一项在未来两年内节支近120亿欧元的计划方面遇到困难.而这个计划对希腊能否获得亟需的救援金以避免破产来说必不可少.

检查小组在周日恢复双边谈判後,拒绝了希腊提供的方案中的部分内容,令方案或能很快获批的希望破灭.希腊衰退已进入第五个年头.

周一在希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)与三方国际贷款人派出的调查小组之间进行的第二轮谈判似乎没有什麽进展.

"讨论进行得很艰难,"希腊财政部长史托纳拉斯在会後向记者表示."我们试图让他们相信,我们的主张是合理的."

希腊一位高级官员说,三大国际借款方拒绝某些减少公共部门支出的提议,而是要求采取更大胆的计划来缩减公务员人数.

"他们坚持不同意那些关系到国家重建的举措,"这位官员说.他并表示,希腊将得在周五向欧元区财长们提交撙节方案."我们坚持他们必须接受."

根据路透上月取得的计划草案显示,希腊所提的撙节方案包括一项颇具争议的"劳动储备"计划,让公务员在被解聘之前先减薪.不过这项计划的目标仅能在2013和2014年节省1.67亿欧元.

希腊总理萨马拉斯将难以让撙节方案更加紧缩,因联合政府中较年轻的盟友势必会反对他这麽做.联合政府已因这项计划争吵了好几个星期.

萨马拉斯的政治盟友已经警告三大国际借款机构的官员,别把撙节计划推得太过分,坚称必须把低收入的退休人员和公务员必须排除在计划之外.

"我们的欧洲夥伴必须明白,希腊人已经无法再承受更多了,"温和左派领袖Fotis Kouvelis周日对记者说.(完)

--编译 梁睿雪/李婷仪;审校 张涛/孙茉莉

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