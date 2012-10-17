希腊与国际贷款方谈判因就业改革分歧一度暂停

路透雅典10月16日电---希腊劳工部长与国际贷款方在撙减措施问题上的谈判周二一度暂停,以与各自领导人就劳动力改革的棘手问题交换意见.希腊政府的执政夥伴对这项改革表示反对.

在就2013-2014年预算削减115亿欧元(150亿美元)的计划紧张谈判数周後,就业改革中有关取消自动加薪和降低遣散费的问题,又成为阻碍谈判进展的最新障碍.国际贷款方称,要提高希腊竞争力,就得实施就业改革.

"国际贷款三方的要求会导致希腊加剧衰退和加快失业."较小的民主左翼党领袖Fotis Kouvelis在执政联盟各党派会议後表示.

从减薪到公共部门改革,不时产生的矛盾和分歧已经让围绕撙减方案的谈判几度停顿.这一方案是希腊获得下一笔援助金的前提条件.

官员们承认谈判双方仍在很多问题上存在分歧,但否认有关劳工部长与国际贷款三方谈判已经破裂的揣测.这三方包括欧盟执委会、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF).

IMF希腊工作组负责人Poul Thomsen周二晚间对记者称:"我们取得了进展.我们已经在大多数政策问题上达成共识.剩下几个预计很快就能了结."

一名希腊财政部高层官员称,希腊与国际贷款方的谈判,是在假设希腊减赤时间将再宽限两年的前提下进行的.(完)

--编译 程琳;审校 徐文焰

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