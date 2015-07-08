焦点：希腊发行IOU可暂时活命 但将踏上退欧不归路

欧盟议会外的希腊国旗与欧盟标识雕塑。 REUTERS/Francois Lenoir

路透法兰克福/布鲁塞尔7月7日 - 欧洲官员认为，苟延残喘的希腊银行业可能让该国政府别无选择，只能引入某种形式的第二货币。这是冻结希腊欧元区成员身份的暂时手段，但也可能导致其最终无奈退出。

暂停希腊欧元区成员身份的主意--暂时性的“希腊退欧”，是德国财政部长朔伊布勒最近提出来的。

希腊人说无意离开欧元区，不论是暂时离开还是永久退出。但如果发行欠条(IOU)，结局可能也是一样。周一辞职的希腊前财长瓦鲁法基斯此前建议这么做，就像美国加州2009年在预算僵局期间的做法一样。

面对巨大的预算缺口，时任加州州长的阿诺史瓦辛格发行了超过30万张IOU，金额接近20亿美元，用于支付退税以及其它到期应付款项。

数月过后，加州达成新的预算协议，并开始赎回欠条。不过与加州不同的是，希腊无法简单地只靠通过新的预算就解决它的财政问题。如果发行欠条，只有在未来获得国际金援的情况下，该国才有可能赎回欠条。否则，这些欠条可能就会变成永久的平行货币。

“加州绝无可能离开美元。这更多的是取代债券并在市场融资的一种途径，而非替换一种货币，”布鲁塞尔Bruegel智库的Gregory Claeys说道。

“而希腊则是完全不同的问题。一旦它们发行欠条，那么将无法再回头，实际上会以希腊退出欧元区告终。”

尽管目前希腊政府看来并不打算引入平行货币，但欧盟和欧洲央行的官员都认为，这可能是迟早的事。

**黯淡情绪蔓延**

熟知内情的人士称，欧洲央行官员今年稍早研究IOU使用的可能性后认为，最终会有多达30%希腊民众使用IOU，而非以欧元支付。IOU可能被用来支付养老金与公务员薪资，甚至包括税金。

不过，这种情况或将导致希腊脱离欧元区的风险，当时已经得到重视，而且之后的整体氛围愈加黯淡，使得发行IOU之举更难被视为暂时性的措施。

周二齐聚布鲁塞尔的欧元区部分财长，已经公开谈论希腊脱欧的可能性。

希腊总理齐普拉斯在当天稍晚的紧急峰会上赢得了在最后时刻达成援助协议的承诺。欧盟领导人周日将继续召开峰会，如果债权机构感到满意，同时希腊提出贷款申请并做出改革承诺，那么周日峰会将批准救助希腊的计划。

银行体系是希腊当下的弱点。希腊的银行目前仰赖欧洲央行的支持来维系运作。如果纾困计划谈判仍久拖不决，不能达成协议，那么欧洲央行将几乎没有选择余地，只能继续掐紧对希腊银行业的融资。

欧洲央行前任高层官员Francesco Papadia表示，缺少德国的金援及现金倘若告罄，希腊就得发行某种形式的支付工具，以维持经济持续运转。

从法律面来看，希腊如何才能退出欧元区仍不得而知。目前惟一的法律条文是允许会员国退出欧盟。外债仍将以欧元计价，而进口商将需取得硬通货。

“对内，你会使用欠条，”一名欧元区官员表示。“但你不能在希腊以外地区交易。这种情况能够持续多久？我希望他们醒醒吧！”

到目前为主，这个话题仍是一个禁忌，至少对希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)领导的左派政府在公开场合而言。

希腊副财长Nadia Valavani周日被问及该国会否采行自家的货币时反驳道：“别开玩笑了。”

但欧盟官员表示，各国领袖将得讨论这个话题。

“比起研讨新的援助方案，他们更有可能讨论希腊退欧的问题，”一名欧洲官员在峰会前表示。(完)

(编译 张涛/孙茉莉/陈宗琦/龚芳; 审校 王丽鑫/许娜/李爽/于春红)

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