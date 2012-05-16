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时事要闻 | 2012年 5月 17日 星期四 06:59 BJT

希腊6月17日将再度举行大选--消息

路透雅典5月16日电---一位来自希腊民主左翼党(Democratic Left)的消息人士周三称,该国将在6月17日再度举行大选.

另外独立希腊人党领导人卡门诺斯(Panos Kammenos)还对媒体表示,各党派领导人已同意任命一位高级法官担任过渡政府总理,直至选举.(完)

--编译 王洋;审校 吴云凌

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