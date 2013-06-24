希腊民主左翼党不满政府关闭国家电视台 宣布退出执政联盟

路透雅典6月21日 - 希腊执政联盟中最小的党派周五退出执政联盟，导致总理萨马拉斯在议会仅保持微弱多数优势。此前执政联盟内部因政府突然关闭国家广播电视公司ERT产生了分歧。

在周四晚间有关恢复ERT运营的磋商破裂后，民主左翼党议员决定撤回在萨马拉斯内阁中担任部长的成员。

该党尚未决定是否仍将在议会表决中支持政府，从而确保国际救援计划得以实施。

民主左翼党的退出对属于保守派的萨马拉斯是一个打击，目前他在议会的多数优势仅剩下三席，外国金主要求的改革举措本就不受欢迎，未来可能更难以通过，左翼反对派也将更为强硬。

萨马拉斯在半夜对希腊民众发表的演说中强硬表态，称他已准备好在必要时即便没有左派支持也要推进政策。

“我希望我们一如初衷地团结，但不论如何，我都会继续前进，”萨马拉斯说。

他的发言人Simos Kedikoglou说，萨马拉斯拥有足够的多数人支持来领导国家走出危机。

希腊的欧盟-IMF纾困金最近正好遇到可能出现融资缺口的情况，因部分欧元区国家的央行不愿对其持有的希腊公债进行展期。

10年期希腊政府公债收益率升至4月底以来最高，希腊股市则重跌6%。

希腊议会300个议员席次中，萨马拉斯的新民主党及其盟友泛希腊社会主义运动(泛希社运)共拥有153席，所以即使没有民主左翼党的14位议员支持，仍可勉强推动法案，不过前途料充满坎坷。

**欧盟和IMF密切关注事态**

“政府的新状态不可能维持很久。讨价还价将会开始，更多危机将会来临，他们无法推行改革，”政治分析师John Loulis表示。

但上述三党的官员全部排除了现在提前选举的可能性，因为这么做可能破坏紧急救助计划。

“这个国家不需要选举，”民主左翼党领袖Fotis Kouvelis在一份声明中称，他还表示该党将继续奉行改革政策。

民主左翼党退出执政联盟的决定在党内并没有达成一致。四位党籍官员甚至称此为“自杀”行为。他们在声明中称，“这是无意义之举。”

希腊的国际借款机构周四表示，欧盟和IMF正在希腊进行的审查必须在7月按期完成，以免出现资金问题。否则可能需要新的节约措施来弥补资金缺口。(完)

(编译/审校 张荻/李婷仪/白云)

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